Bakan Yumaklı: Silvan Projesi 305 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bakan Yumaklı Babakaya iletim tünelinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Babakaya iletim tüneli inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeye; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, kamu kurum müdürleri ile STK temsilcileri eşlik etti.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada Silvan Projesi’nin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projeyi "tarımsal yatırımların çılgın projesi" olarak nitelendirdi. 17 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanının himayelerinde Silvan tüneli kazı çalışmalarını başlattıklarını ve sahada yoğun bir çalışmanın sürdüğünü söyledi.

Yumaklı, GAP’a ilişkin verileri de hatırlatarak, "2002 yılına kadar GAP’ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken, son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan sulamaya açıldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama, proje ve yatırım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Babakaya tüneli: "Omurga" işlevi ve teknik özellikler

Bakan Yumaklı, Babakaya tünelinin Silvan Projesi’nin omurgalarından biri olduğunu belirterek tünelin teknik özelliklerini şöyle aktardı: Tünel 7 metre çapında ve 5 bin 320 metre uzunluğunda, iki ayrı tüpten oluşuyor. Tüplerden birinin çalışmasının neredeyse tamamlandığını, bugün başlatılan çalışmaların ise ikinci tüpün tamamlanması için olduğunu söyledi.

Yumaklı, tamamlandığında Babakaya tünelinin saniyede 212 metreküplük su taşıyacağını vurguladı ve debiyi örneklemek için "bir olimpik havuzu sadece 13 saniyede doldurabilecek" hızda akış sağlayacağını ifade etti. Tünel açma işlemi için duyulan kararlılığı ve projenin maliyetini de paylaştı: tünelin maliyeti 8.8 milyar lira.

Tünelin devreye girmesi ve Silvan Barajı'nın kapasitesi

Bakan Yumaklı, Babakaya tünelinin 2027 yılında tüm bileşenleriyle tamamlanacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi. Tünel devreye girdiğinde Silvan Barajında su tutulmaya başlanacağını söyledi.

Silvan Barajı ile ilgili verdiği bilgiler arasında, barajın 7 milyar metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğu ve 175.5 metre yüksekliğe sahip olduğu yer aldı. Yumaklı, barajın devreye girmesiyle birlikte 2 milyon 350 bin dekarlık alanın sulanacağını ve Silvan Ovası dahil geniş bir bölgenin tarımsal üretime kavuşacağını belirtti.

Projenin ekonomik boyutuna değinen Yumaklı, Silvan Projesi’nin toplam maliyetinin bugünkü rakamlarla 300 milyar liraye ulaşacağını, tamamlandığında sulanacak alanın 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacağını ve projenin 305 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Projenin hem ülke içindeki gıda arzı hem de çevre ülkelere tedarik açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yumaklı, projenin zamanında ve güvenli şekilde tamamlanması için tüm paydaşların birlikte çalıştığını belirterek, Bakanlık olarak gerekli destek ve çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

