İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Yemen için birlik çağrısı

Arakçi, Yemen’in toprak bütünlüğünü korumak için tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısı yaptı; esir takası ve kuşatma konusuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:57
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Yemen için birlik çağrısı

Görüşme ve vurgular

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yemen’in toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Arakçi, Yemen Değişim ve İnşa Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Vekili ve Husi yetkili Abdülvahid Ebu Ras ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yemen’deki son gelişmeler ele alındı.

Arakçi, "Yemen’deki tüm siyasi parti ve gruplar, karşılıklı diyalog ve etkileşim yoluyla, bölge düşmanlarının Yemen’i zayıflatma ve parçalama yönündeki komplolarını hayata geçirmesini engellemelidir" dedi.

Husiler ile Suudi Arabistan arasında yakın zamanda varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Arakçi, "Yemen’deki sorunların çözümü, ülkeye yönelik uygulanan kuşatmanın kaldırılması ve Yemen’in birlik ve bütünlüğünü koruyarak Yemenliler arası diyalogu sağlayacak kapsayıcı bir hükümetin kurulmasından geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Ebu Ras ise Yemen’in güneyindeki son gelişmelere dikkat çekerek, ülkede istikrarın bozulmaya çalışıldığını ve atılan adımların mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Yemen’de iç savaş ve fiili bölünme

4 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC), ülkenin doğusunda yer alan petrol zengini Hadramut kenti başta olmak üzere bazı önemli petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu. STC’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sözde STC Ulusal Meclisi Başkanı Ali Abdullah el-Kesiri, "Güney Geçiş Konseyi, devlet ilanı anlamına gelen kritik bir ana yaklaştı. Bu umut artık neredeyse gerçeğe dönüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılında başlayan iç savaşın ardından ülke fiilen bölünmüş durumda bulunuyor. İran destekli Husiler başkent Sana’yı kontrol ederken, Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Aden bölgesinde, BAE destekli STC ise ülkenin güneyinde hakimiyet sağlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

