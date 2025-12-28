DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Bayraktaroğlu Libya'da: 23 Aralık Ankara uçak kazası kurbanlarının cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık'taki Ankara uçak kazasında yaşamını yitiren Libyalı yetkililerin Trablus'taki cenaze törenine katıldı ve üst düzey yetkililerle görüştü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:26
Bayraktaroğlu Libya'da: 23 Aralık Ankara uçak kazası kurbanlarının cenaze törenine katıldı

Bayraktaroğlu Libya'da cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık'ta Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenaze törenine katılmak üzere dün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Cenaze töreninin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe ve Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara'daki kazada hayatını kaybeden yetkililer

23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta; Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad'ın yanı sıra Korgeneral Futuri Gribel (Libya Kara Kuvvetleri Komutanı), Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy (Askeri Fabrikalar Genel Müdürü), Muhammed El Assavi Diyab (Genelkurmay Başkanı Danışmanı) ve Muhammed Ömer Ahmed Mahcub (bakanlık fotoğrafçısı) bulunuyordu.

Kazada hayatını kaybeden yetkililerin cenazeleri, Türkiye'de düzenlenen resmi törenin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümetine ait "5A-ON1" numaralı uçak ile başkent Trablus'a getirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık’ta Ankara’da meydana gelen uçak...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık’ta Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için dün Libya’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayraktaroğlu Libya'da: 23 Aralık Ankara uçak kazası kurbanlarının cenaze törenine katıldı
2
Aydın: İsrail İstikrarsızlıktan Besleniyor, 'Terörsüz Türkiye' Stratejik Süreçtir
3
Erdoğan Beştepe'de: 'Sınır içinde ya da dışında hiçbir insanımızın ezilmesine müsaade etmeyiz'
4
Cezayir Meclisi Fransız Sömürgeciliğini Oybirliğiyle Suç İlan Etti
5
Knesset’te 7 Ekim Soruşturması İçin Siyasi Komisyon Tasarısı Protestolarla Geçti
6
Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Erdoğan Başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısına Katıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti