Bayraktaroğlu Libya'da: 23 Aralık Ankara uçak kazası kurbanlarının cenaze törenine katıldı

Bayraktaroğlu Libya'da cenaze törenine katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık'ta Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyetin cenaze törenine katılmak üzere dün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Cenaze töreninin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdülhamid Dibeybe ve Bakanlık Müsteşarı Abdül Selaman el-Zubi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Ankara'daki kazada hayatını kaybeden yetkililer

23 Aralık Salı günü havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta; Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad'ın yanı sıra Korgeneral Futuri Gribel (Libya Kara Kuvvetleri Komutanı), Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy (Askeri Fabrikalar Genel Müdürü), Muhammed El Assavi Diyab (Genelkurmay Başkanı Danışmanı) ve Muhammed Ömer Ahmed Mahcub (bakanlık fotoğrafçısı) bulunuyordu.

Kazada hayatını kaybeden yetkililerin cenazeleri, Türkiye'de düzenlenen resmi törenin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümetine ait "5A-ON1" numaralı uçak ile başkent Trablus'a getirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 23 Aralık’ta Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki askeri heyet için dün Libya’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.