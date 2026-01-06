Hasan Basri Yalçın’dan Özgür Özel’e Tepki: 'Kılıçdaroğlu Daha Makul'

Hasan Basri Yalçın, Özgür Özel'e tepki gösterdi; Gazze, Venezuela ve uluslararası aktörlerin sorumluluğunu değerlendirerek İsrail'i eleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:30
Hasan Basri Yalçın’dan Özgür Özel’e Tepki: 'Kılıçdaroğlu Daha Makul'

AK Parti'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine sert eleştirilerde bulundu.

Gazze'de insani yardım çalıştayı

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen 'Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı'na başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de iki yılı aşkın süredir soykırım suçu işlediğini ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu süreçte yeterli etkiyi gösteremediğini söyledi.

Yalçın, uluslararası kuruluşların insanın en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini vurguladı.

Ateşkes ve insani yardım ihtiyacı

Uluslararası değerlendirmelere atıfta bulunan Yalçın, Gazze'de günlük en az 600 tırlık insani yardım malzemesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yalçın, anlaşma yapılan tarafın İsrail olması durumunda sözlerin tutulmayabileceğinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti ve 77 yıllık işgal tarihine atıfla İsrail'in verdiği sözleri göz ardı ettiğini söyledi.

'Bu ateşkes umarız ki sürdürülebilir bir hale gelsin, umarız ki insanların acil ihtiyaçları karşılanabilir hale gelsin' değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkese uyması için baskı çağrısı

Yalçın, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü hatırlatıldığında, başta ABD olmak üzere taraf olan aktörlerin İsrail'e anlaşmada yer alan prensipleri uygulaması yönünde baskı yapmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, istikrarı sağlayacak unsurların somut ve uygulanabilir maddeler haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Venezuela ve uluslararası düzen eleştirisi

Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Yalçın, küresel düzende belirsizliklerin hüküm sürdüğünü ve bazı aktörlerin iddia ettikleri kuralları çiğnemeye başladığını belirtti. Yalçın, kuralların yitirilmesi hâlinde dünyanın farklı bölgelerinde benzer krizlerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Özgür Özel'e yönelik sözler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Şu anki CHP Genel Başkanı'nın meselesinin Türkiye'nin ulusal bütünlüğü, Türkiye'nin bütünlüklü dış politikası olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz.'

Yalçın, ayrıca şunları söyledi: 'Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine son derece ergen bir tavır içerisinde, son derece tutarsız bir tavır içerisindedir.' Yalçın, Özgür Özel'in tutumunun CHP destekçileri tarafından da rahatsızlık yarattığını belirtti.

Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Özel’e tepki: "Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Özel’e tepki: "Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken CHP Genel Başkanı tutarsız bir tavır içerisindedir"

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosna Hersek Bakanı Konakovic: AB Baskısına Rağmen Türkiye'ye Vize Olasılığı Zayıf
2
Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi — Antalya istişare toplantısı
3
Hasan Basri Yalçın’dan Özgür Özel’e Tepki: 'Kılıçdaroğlu Daha Makul'
4
Bahçeli: "Yeni yüzyıl süper güçle taçlanmış bir Türkiye’ye gebedir"
5
Grönland Başbakanı Nielsen: ABD'nin İlhak İddiaları Asılsız
6
KONYARAY Banliyö Hattı’nda Ray Birleştirme Kaynağı Töreni
7
Hakan Şimşek Şehzadeler Belediye Başkanı Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları