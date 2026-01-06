Hasan Basri Yalçın’dan Özgür Özel’e Tepki: 'Kılıçdaroğlu Daha Makul'

AK Parti'li Yalçın'dan Özgür Özel'e sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine sert eleştirilerde bulundu.

Gazze'de insani yardım çalıştayı

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen 'Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı'na başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de iki yılı aşkın süredir soykırım suçu işlediğini ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu süreçte yeterli etkiyi gösteremediğini söyledi.

Yalçın, uluslararası kuruluşların insanın en doğal hakkı olan yaşam hakkını savunma cesaretini bile gösteremediğini vurguladı.

Ateşkes ve insani yardım ihtiyacı

Uluslararası değerlendirmelere atıfta bulunan Yalçın, Gazze'de günlük en az 600 tırlık insani yardım malzemesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yalçın, anlaşma yapılan tarafın İsrail olması durumunda sözlerin tutulmayabileceğinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti ve 77 yıllık işgal tarihine atıfla İsrail'in verdiği sözleri göz ardı ettiğini söyledi.

'Bu ateşkes umarız ki sürdürülebilir bir hale gelsin, umarız ki insanların acil ihtiyaçları karşılanabilir hale gelsin' değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkese uyması için baskı çağrısı

Yalçın, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü hatırlatıldığında, başta ABD olmak üzere taraf olan aktörlerin İsrail'e anlaşmada yer alan prensipleri uygulaması yönünde baskı yapmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, istikrarı sağlayacak unsurların somut ve uygulanabilir maddeler haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Venezuela ve uluslararası düzen eleştirisi

Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Yalçın, küresel düzende belirsizliklerin hüküm sürdüğünü ve bazı aktörlerin iddia ettikleri kuralları çiğnemeye başladığını belirtti. Yalçın, kuralların yitirilmesi hâlinde dünyanın farklı bölgelerinde benzer krizlerin ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Özgür Özel'e yönelik sözler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Şu anki CHP Genel Başkanı'nın meselesinin Türkiye'nin ulusal bütünlüğü, Türkiye'nin bütünlüklü dış politikası olmadığını hepimiz çok net bir şekilde görebiliyoruz.'

Yalçın, ayrıca şunları söyledi: 'Kemal Kılıçdaroğlu bile çok daha makul bir açıklama ortaya koyarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine son derece ergen bir tavır içerisinde, son derece tutarsız bir tavır içerisindedir.' Yalçın, Özgür Özel'in tutumunun CHP destekçileri tarafından da rahatsızlık yarattığını belirtti.

Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

