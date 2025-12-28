Myanmar'da Darbe Sonrası İlk Genel Seçimler Başladı — 50 Binden Fazla Elektronik Oy Makinesi

Myanmar'da darbe sonrası ilk genel seçimler başladı

Myanmar halkı, 2021'deki askeri darbeden bu yana ilk kez düzenlenen genel seçimler için sandık başına gidiyor. Ülkeyi yöneten askeri cunta, seçimin siyasi ve ekonomik açıdan yeni bir başlangıç olacağını savunurken, muhalifler ve uluslararası gözlemciler süreci eleştiriyor.

Elektronik oy makineleri ilk kez geniş ölçekte kullanıldı

Cunta kontrolündeki seçim komisyonu, seçimler kapsamında ülkede ilk kez 50 binden fazla elektronik oy verme makinesi kullanıldığını açıkladı. Komisyon, bu sistemin oy sayımını hızlandıracağını ve hile ihtimalini ortadan kaldıracağını iddia ediyor.

Generallerin lideri Min Aung Hlaing oy kullandı

Sandıklar yerel saatle 06.00'da açıldı. Yerel medyaya göre seçmenler, ülkenin en büyük kentleri Yangon ve Mandalay'daki bazı sandık merkezlerine gelmeye başladı. Sivil kıyafetler giyen askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, Naypyidaw'da oy kullandı. Ordu yanlısı basında yer alan haberlere göre Hlaing, oy verdikten sonra silinmez mürekkebe serçe parmağını batırıp gülümseyerek görüntülendi.

Hlaing'e devlet başkanlığı hedefi sorulduğunda, "Ben Silahlı Kuvvetler Başkomutanıyım, bir devlet görevlisiyim. Öylesine devlet başkanı olmak istiyorum diyemem" yanıtını verdi. Hlaing, seçimin üç aşamada yapılacağını ve "Parlamento toplandığında, devlet başkanının seçilmesine ilişkin bir süreç olacak" dedi.

Cunta sözcüsünden uluslararası eleştirilere yanıt

Birleşmiş Milletler, bazı Batılı ülkeler ve insan hakları örgütleri seçimleri "özgür, adil ve güvenilir olmayan" bir göstermelik süreç olarak değerlendirdi. Cunta Sözcüsü Zaw Min Tun, eleştirmenlerin olacağını kabul ederek, "Bu seçimlerden siyasi istikrar çıkacak, daha iyi bir geleceğe inanıyoruz" dedi. Devlet medyası ayrıca Rusya, Çin, Belarus, Kazakistan, Kamboçya, Vietnam, Nikaragua ve Hindistan'dan seçim gözlemcilerinin ülkeye geldiğini bildirdi.

Seçim takvimi ve kapsamı

Bugün yapılan ilk aşamanın ardından, 11 Ocak ve 25 Ocak'ta iki ek tur daha düzenlenecek. Bu turların Myanmar'daki 330 kasabanın 265'ini kapsayacağı bildirildi. Oy sayımı ve sonuçların açıklanmasına ilişkin tarih ise henüz ilan edilmedi.

Eleştiriler: Seçimler ordunun etkisini sürdürmek için mi?

Uzmanlar, ordunun desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) ve ittifak partilerinin, rakiplerin zayıflatıldığı bir ortamda güçlerini birleştirerek yeniden iktidara gelmeye çalıştığını söylüyor. Tayland'daki Kasetsart Üniversitesi'nden Myanmar uzmanı Lalita Hanwong, "Cuntanın düzenlediği bu seçimler, ordunun halk üzerindeki etkisini sürdürmek için tasarlandı" iddiasında bulundu.

Darbe sonrası tablo

2020'deki son genel seçimleri ezici çoğunlukla kazanan Ulusal Demokrasi Birliği'nin lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, askeri darbeden sonra görevden alınarak halen gözaltında bulunuyor. Parti ise tamamen feshedildi. Ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu; ardından başlayan baskılarda birçok gösterici yaşamını yitirdi ve ülkede şiddetli bir iç savaş sürüyor.

