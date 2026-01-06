Kuşadası, Marl’ın Eski Belediye Başkanı Werner Arndt’a Fahri Hemşehrilik Beratı Verdi

Kardeş şehir ilişkilerine katkıları nedeniyle berat kararı alındı

Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında kentin Almanya’daki kardeş şehri Marl’ın eski Belediye Başkanı Werner Arndt’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesini kararlaştırdı.

Toplantı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kararın ardından gerekli işlemler tamamlandıktan sonra berat, Başkan Ömer Günel tarafından yine meclis toplantısında takdim edilecek.

Kuşadası’nın 1999 yılından beri kardeş şehri olan Almanya’nın Marl kentinin eski Belediye Başkanı Werner Arndt için alınan bu karar, iki kent arasındaki ilişkilerin tanınması ve güçlendirilmesi amacı taşıyor.

Başkan Ömer Günel karar hakkında, "Marl ile olan kardeş ilişkilerimizin gelişmesine Werner Arndt’ın çok önemli katkısı oldu. Vereceğimiz berat ile kendisi de artık bizim hemşehrimiz olacak" şeklinde konuştu.

