Kuzey Kore, Güney Kore'ye Ait Casus Dronu Düşürdü: 'Ağır Bir Bedel Ödeyecekler'

Kuzey Kore ordusu 4 Ocak'ta Güney Kore kaynaklı casus dronu düşürdüğünü açıkladı; dronun 156 km uçtuğu ve 'ağır bir bedel' uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:23
Kuzey Kore, Güney Kore'ye Ait Casus Dronu Düşürdüğünü Açıkladı

Pyongyang 'ağır bedel' uyarısı yaptı

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore tarafından gönderildiğini belirttiği bir casus dronun düşürüldüğünü duyurdu ve 'İnsansız hava aracı (İHA) göndererek ülkemizin egemenliğini ihlal eden Güney Kore, yeni bir provokasyona giriştiği için ağır bir bedel ödeyecek' uyarısında bulundu.

Açıklamada, iki ülke arasındaki askeri gerginliğin Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırdığı vurgulanırken, ordunun iddialarına göre İHA'nın 4 Ocak tarihinde düşürüldüğü belirtildi. 'İlgili ordu birimlerimiz, insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kore hava sahasında 8 kilometre uçmasına izin vermiş ve dronu özel elektronik harp araçlarıyla engelleyerek Kaephung bölgesindeki 101.5 rakımlı tepenin bin 200 metre uzağına düşürmüştür' denildi.

Uçuş verileri: 3 saat 10 dakika, 156 kilometre

Yetkililer, görüntüleme sistemleriyle donatılmış İHA'nın detaylı incelemeye alındığını ve tespit edilen uçuş bilgilerini paylaştı. Buna göre, 4 Ocak günü saat 12.50 civarında Güney Kore’nin İnchon şehrindeki Kanghwa bölgesinden havalanan İHA'nın 100-300 metre yükseklikte, saatte 50 kilometre hızla 3 saat 10 dakika boyunca uçtuğu ve 156 kilometre mesafe kat ettiği belirlendi.

Açıklamada ayrıca İHA'nın düşürülmeden önce Kuzey Kore'den sırasıyla 6 dakika 59 saniye ve 6 dakika 58 saniye uzunluğunda video görüntüleri kaydettiği iddia edilerek, 'Bu video verileri, İHA’nın bölgemizde keşif ve gözetleme yapmak amacıyla ülkemizin toprak bütünlüğünü ve hava sahasını ihlal ettiğinin açık bir kanıtıdır' değerlendirmesi yapıldı.

Kuzey Kore, Güney Kore'nin geçen yılın Eylül ayında da benzer İHA faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatarak, 'Güney Kore, kamuoyu önünde diyalog çağrıları yapmasına rağmen provokatif eylemlerine son vermemektedir. Bu durum, Güney Kore’nin gerçek doğasına karşı duyduğumuz düşmanlığı yeniden pekiştirmiştir' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda Pyongyang yönetimi, Güney Kore'yi 'en büyük düşman' olarak nitelendirip 'Güney Kore, bize saldırması durumunda kesinlikle yok edilecek bir hedeftir ve Kiev’deki manyakların mükemmel bir kopyasıdır' dedi ve tekraren 'İnsansız hava aracı (İHA) göndererek ülkemizin egemenliğini ihlal eden Güney Kore, yeni bir provokasyona giriştiği için ağır bir bedel ödeyecek' uyarısında bulundu.

