Lee Jae Myung, Xi Jinping ile Xiaomi Telefonla Selfie Çekti

Resmi ziyaret ve iki ülke ilişkilerinde yeni aşama

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, resmi ziyaret kapsamında pazar günü geldiği Çin’de temaslarını sürdürüyor. Lee, dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 90 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

Xi görüşmede, Lee’ye "tarihin doğru tarafında sağlam bir şekilde durması ve doğru stratejik seçimler yapması" gerektiğini belirtti. Ayrıca iki ülkenin "Japon militarizmine" karşı ortak direniş tarihine değinerek, Çin ve Güney Kore’nin artık "İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferin sonuçlarını korumak ve Kuzeydoğu Asya’da barış ve istikrarı sağlamak için el ele çalışması" gerektiğini söyledi.

Lee ise ziyaretinin, Güney Kore-Çin ilişkilerinin tam anlamıyla yeniden kurulması için "çok önemli bir fırsat" olduğunu belirtti. Lee, "Güney Kore-Çin ilişkilerinin gelişiminde yeni bir aşama başlatmak istiyoruz" dedi. İki ülke arasında teknoloji, ticaret ve çevre konularında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Görüşmenin ardından Lee, Çinli mevkidaşı Xi’nin geçtiğimiz Kasım ayında Güney Kore ziyareti sırasında kendisine hediye ettiği Xiaomi marka akıllı telefonuyla selfie çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Lee, "Görüntü kalitesi kesinlikle iyi, değil mi? Gyeongju’da hediye olarak aldığım Xiaomi telefonla Başkan Xi Jinping ve eşiyle çektiğim bir selfie. Onlar sayesinde hayatımın fotoğrafını çektim. Gelecekte daha sık iletişim kuracağız ve daha çok iş birliği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Lee’nin ziyareti, 2019’dan bu yana bir Güney Kore liderinin Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret niteliğini taşıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, görevden alınan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde bozulmuştu. Yoon Suk Yeol, Çin’e karşı oldukça eleştirel bir tutum sergilemişti.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE JAE MYUNG, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG'İN KENDİSİNE HEDİYE ETTİĞİ XİAOMİ MARKA TELEFON İLE SELFİE ÇEKTİ.