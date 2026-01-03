DOLAR
Maduro ve Cilia Flores için New York'taki MDC görüntülendi

İHA, Maduro ve Cilia Flores'in yargılanacağı öne sürülen Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ni (MDC) yerinde görüntüledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 22:10
İHA yerinde görüntüledi

İhlas Haber Ajansı (İHA), ABD basınının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılama sürecinde tutulacağı iddia edilen New York kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi (MDC)'ni yerinde görüntüledi.

ABD'nin aylardır Venezuela'ya yönelik artan baskıları sonrasında düzenlediği operasyonla yakaladığı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'in New York'ta yargılanacağı ve çiftin Brooklyn'deki MDC'ye sevk edileceği yönündeki haberler basında yer aldı. İHA, merkezde federal suçlardan yargılanan sanıkların mahkeme süreci sırasında tutulduğunu ve yüksek güvenlik önlemlerinin bulunduğunu aktardı.

Yargılama iddiaları ve Pam Bondi'nin açıklaması

ABD Başsavcısı Pam Bondi, yaptığı açıklamada çiftin New York'ta açılacak bir iddianame kapsamında suçlamalarla karşı karşıya kalacağını bildirdi. Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftin "yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini" belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

