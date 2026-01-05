Mehmet Köse: Chery ve MKE yatırımlarında gerileme yok, süreç planlandığı gibi devam ediyor

Mehmet Köse: Chery ve MKE yatırımlarında gerileme yok

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Chery ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yatırımlarında herhangi bir gerileme olmadığını, tüm süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Chery sözleşme aşamasında

Köse, elektrikli otomobil firmasının da Türkiye’de yatırım çalışmaları yürütmeye devam ettiğini ifade ederek,

"Çin Devleti’nin ekonomi alanında farklı bir modeli bulunmaktadır. Bu modelde hem devletin hâkim olduğu unsurlar hem de özel işletmeler yer almaktadır. Bunlardan biri BYD’dir. BYD tamamen özel bir şirkettir ve hissedarları karı-kocadır. Chery ise bütünüyle Çin’in mülkiyetinde olan, devlete ait bir kuruluştur. Çin’in bu iki elektrikli otomobil şirketi Türkiye’de yatırım çalışmalarını yürütmüştür. BYD, Manisa’da yatırım değerlendirmesi yapmıştır. Chery ise Samsun’da tüm altyapı çalışmalarını tamamlamıştır. Şu anda sadece sözleşme aşaması beklenmektedir. Çin ile ülkemiz arasında bu yatırım sözleşmelerinin hayata geçirilmesi bakımından süreç devam etmektedir. Yatırımla ilgili ekonomik şartlar, yatırımın yeri ve gerekli diğer görüşmeler açısından herhangi bir gerileme söz konusu değildir"

MKE yatırımı: 5 fabrika, 2 milyar lira üzeri hedefi

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Samsun için önemli bir kazanım olduğunu belirten Köse, MKE’nin şehirde bir kampüs oluşturduğunu ve kenti en önemli merkezlerinden biri haline getireceğini söyledi. Bu kapsamda planlanan 5 fabrika ile bölgeye güçlü bir üretim altyapısı kazandırılması hedefleniyor.

"2 milyar lirayı aşkın yatırım bütçesinin kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor"

Tekkeköy Belediyesi maaş sorunu

Belediyedeki mali dengenin sağlanması yönünde yürütülen çalışmalara da değinen Köse, mevcut durumu anlattı:

"Tekkeköy Belediyesi’nde 6 aylık maaş olayı düzelttik. Son 1-2 aylık maaş durumuna geldi. Tekkeköy’ün geride bazı handikapları vardı. Orada 3 tane küçük sanayi, 1 tane de büyük OSB var. Bunların belediyemize gelirleriyle, belediyemizin oraya sunduğu hizmet açısında çok asimetrik bir tablo var. Bir büyük firmanın çöp toplama, altyapı gibi Tekkeköy Belediyesi’nde yaptığı çalışmayı başka ilçelerin tamamına karşılık geldiğini de bilmek lazım. Geride mali tablo açısından sıkıntılar vardı. Bu tablonun yeniden ıslah olma noktasında bazı tedbirler devreye girdi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde oradakileri maaşlarının ödenmesi normale dönecek"

Samsun’da her 4 seçmenden biri AK Partili

Köse, parti üye sayıları ve Samsun’daki dağılıma ilişkin verileri de paylaştı:

"Resmi verilere göre AK Parti’nin üye sayısı 664 bin 568 üye artış ile 11 milyon 543 bin 301’e ulaşmıştır. Bu artış Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışın somut bir göstergesi olmuştur. AK Parti kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminde koparmadan, milletle bağını eksiltmeden yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu irade ile şekillendirmiştir. Samsun’da 1 milyon civarında seçmenimiz var. 1 milyon seçmenin olduğu Samsun’da her 4 seçmenden bir tanesi AK Partimize üye durumundadır. 256 bin 185 üye ile rekor bir şekilde üye tablosuna sahibiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz yeni üye kaydı 21 bin 654’tür. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı tablodaki ana muhalefet partisi CHP’nin oy artışı 19 bin küsur civarındadır. AK Partimizim artışı ise 664 binin üzerindedir. Bu durum yaklaşık 34 kat fazla bir rakamı ifade ediyor."

