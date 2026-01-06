Murat Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde Kuraların Ardından Hızla İnşaata Başlanacak

Murat Kurum: Kuraların Ardından Hızla İnşa Sürecine Geçeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından inşaata başlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada sürece ilişkin bilgi verdi.

Kura süreci ve başvuru verileri

Bakan Kurum, projenin büyük talep gördüğünü belirterek, projeye toplam 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu aktardı. En çok başvurunun İstanbuldan geldiğini, İstanbul başvuru sayısının 1 milyon 235 bin 169 olduğunu söyledi. Diğer büyük başvuru illeri arasında Ankara (287 bin 94) ve İzmir (221 bin 921) yer alıyor.

Hak sahiplerinin belirlenmesi ve ilk kura törenleri

Bakan Kurum, başvuru sürecinin hemen ardından kura çekimlerine başlandığını vurgulayarak, "Kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını" belirtti. Kura işlemlerinin 29 Aralık itibarıyla, deprem bölgesinden başladığını ve ilk çekilişin Adıyaman'da yapıldığını söyledi. Ayrıca Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van gibi illerde de törenlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Kurum, her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla büyük coşkuyla törenlerin yapıldığını ifade ederek, "Yüzyılın Konut Projesi’nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik" dedi. İstanbul ve Ankara kura çekimlerinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacağını ve ardından inşa sürecine hızla başlanacağını belirtti.

Projenin adımları arasında kura çekimlerinin şeffaf şekilde sürdürülmesi, hak sahiplerinin belirlenmesi ve ardından hızlı bir şekilde konutların inşasına geçilmesi yer alıyor. Bakan Kurum, sürecin takibinde olduklarını ve program dahilinde ilerleyeceğini vurguladı.

