Ömer Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Paylaşımda öne çıkan ifadeler

Söz konusu paylaşımda Çelik, gerçeğin peşinde koşan tüm basın mensuplarına yönelik mesajını şu şekilde aktardı:

"Zihinlerin yanlış haber ve bilgiyle en yoğun şekilde kirletildiği bir dönemi yaşıyor dünya. Bugün, doğru haber ve bilgi, insanlık için en temel ihtiyaç."

Çelik'in açıklaması, doğru bilgi ihtiyacına ve gazetecilerin bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekti.

