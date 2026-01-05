Orban: ABD’nin Venezuela Hamlesi Macaristan İçin Enerji Fırsatı

Yıllık basın toplantısında değerlendirme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte’de düzenlenen yıllık basın toplantısında hükümetin 2026 politikalarını açıklarken, ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesine destek verdi. Orban, uluslararası medyaya yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Maduro yönetimini devirmesinin küresel enerji dengelerinde önemli etkiler doğurabileceğini söyledi.

Enerji ve küresel denge

Orban, müdahaleyle ilgili olarak, "Burada Macaristan açısından önemli gördüğüm husus, Venezuela ile birlikte ABD’nin dünya petrol rezervlerinin yüzde 40 ila 50’sini kontrol edebilir hale gelecek olmasıdır" dedi. Orban, bunun "dünya enerji fiyatlarını kayda değer bir şekilde etkileyebilecek bir güç" olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Venezuela’nın kontrol altına alınmasının bir sonucu olarak, Macaristan için daha elverişli olan bir küresel enerji ortamının ortaya çıkma ihtimalini güçlü görüyorum ve bu iyi bir haber".

Yeni dönem: 2026

2025’in uluslararası siyasette bir dönemin sona erdiği yıl olduğunu söyleyen Orban, "Başkan Trump’ın göreve gelişi, önceki döneme nokta koydu. Şimdi, 2026’da yeni bir çağda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Orban, 2025’i "kuralları olan liberal bir küresel düzen" olarak tanımladı ve 2026’da yeni kuralların hakim olacağını vurguladı.

Enerji tedariki ve ulusal strateji

Yapay zekâ ile artan enerji talebine dikkat çeken Orban, ucuz enerji sağlayabilen ülkelerin bu dönemin kazananları olacağını söyledi. "Bunu yapamayan, enerji tedariki açısından egemen olmayan ülkeler geri kalacak" diyen Orban, Macaristan için hedefi şöyle özetledi: "güçlü bir tedarik zincirine sahip olmak, güvenli bir altyapı kurmak, emniyetli bir altyapıya sahip olmak ve büyük, önemli enerji şirketlerine sahip olmak".

Mali öncelikler: Ukrayna’ya para yok

Orban, Macaristan’ın kalkınma önceliklerine dikkat çekerek, "Paramızı Ukrayna’ya vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Orban, krediler veya başka finansal anlaşmalar kapsamında ülke kaynaklarının Ukrayna’ya aktarılmayacağını belirterek, "Elimizde bulunan tüm kaynakları, Macaristan için seferber edeceğiz. Paramızı Macar aileleri için harcayacağız" dedi ve bazı finansal yardımları "tuzağa" benzetti: "Buna kredi diyorlar ama biz bunun bir tuzak olduğunu düşünüyoruz. Herkes, Ukraynalıların bunu asla geri ödemeyeceğini biliyor".

Avrupa’da güvenlik algısı ve savaş hazırlıkları

Orban, Avrupa Konseyi toplantılarında yaşanan değişimi "askeri konseyler" benzetmesiyle anlattı: "Orada muazzam bir değişim yaşandı. Bunlar artık askeri konseyler haline geldi. Savaş hakkında karar veriyorlar". Avrupa içindeki "savaş karşıtı" ülkelerin Brüksel’den farklı stratejiler önerdiğini ve savaş yanlısı elitlere karşı toplumsal hareketlerin arttığını savundu.

Brüksel ve savaş eğilimleri

Brüksel’in fiilen savaş kabinesi toplantıları yaptığını söyleyen Orban, "Brüksel, savaşa ilerlemeye karar verdi" değerlendirmesinde bulundu ve Ukrayna için talep edilen mali kaynaklara ilişkin uyarıda bulundu: "Ukraynalılar, dün ya da önceki gün, önümüzdeki yıllar için askeri harcamalar hariç 800 milyar euro istediklerini açıkladılar". Orban, bunun Avrupa ekonomisini zorlayacağını ve toplumsal tepkiye yol açacağını iddia etti.

2026 seçimi ve dış politika

Nisan 2026’da yapılması planlanan parlamento seçimlerine değinen Orban, "2026, Macaristan’da savaştan önceki son seçim olacak. 2026’da seçeceğimiz hükümet, savaş mı barış mı olacağına karar verecek" dedi. Ayrıca, savaşı önlemenin yolunu Rusya ile ABD arasındaki bir anlaşmaya bağladı: "Bizim üzerinde çalıştığımız şey de bu. Çünkü savaşı önlemenin tek yolu, Rusya-Ukrayna anlaşması değil, Rusya-Amerika anlaşmasıdır".

AB’den ayrılma sorusuna yanıt

Macaristan’ın AB’den ayrılmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Orban, bunun mantıklı olmayacağını belirtti: "Bunun mantıklı bir karar olacağını sanmıyorum. Eğer İngiltere kadar büyük bir ülke olsaydık, nükleer silahlarımız olsaydı, Avrupa kadar bir GSYH’ye sahip olsaydık, 60 milyon kadar bir nüfusumuz olsaydı. O zaman belki deneyebilirdik. Ama bizde bunlar yok".

