Özdağ: AK Parti'nin 21 bin üye iddiası sokak gerçeğiyle çelişiyor

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti'nin 21 bin yeni üye iddiasının sahayla uyuşmadığını belirterek vatandaşları e-Devlet üzerinden üyelik kontrolü yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:57
Özdağ'ın değerlendirmesi

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin Samsun’da geçen yıl 21 bin yeni üye kazandığı iddiasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

Özdağ, aylardır Samsun’un 17 ilçesinde saha çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, "Bizim sokakta gördüğümüz tablo, AK Parti’nin açıkladığı rakamlarla taban tabana zıttır" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Özdağ, "İradeniz dışında bir siyasi partiye üye yapılmış olabilirsiniz. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' ekranından üyelik durumlarını kontrol etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise dün düzenlediği basın toplantısında, Samsun’da 256 bin 185 üyeye ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz yeni üye kaydı 21 bin 654’ttür" ifadelerini kullandı.

Köse ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine atıfta bulunarak, AK Parti’nin üye artışının ana muhalefet partisi CHP’ye kıyasla 34 kat fazla olduğunu savundu.

