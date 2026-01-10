Özgür Özel'den PMD Ziyareti: Dezenformasyon Yasası ve 19 Mart Operasyonu Eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaret etti. Özel, yaptığı konuşmada 2025 yılının Türkiye, demokrasi ve gazeteciler için zor bir yıl olduğunu vurguladı.

Dezenformasyon Yasası ve Basın Özgürlüğü

Özel, yasama süreçlerinde itiraz ettikleri dezenformasyon yasasının etkilerine dikkat çekerek, "Yasama süreçlerinde itiraz ettiğimiz dezenformasyon yasasının, çok sayıda meslektaşınız açısından ve halkın haber alma hakkı açısından ne büyük kısıtlamalara sebebiyet verdiği ne zorluklar yaşattığını da hep birlikte gördük" dedi.

Emekliler ve Meclis Eylemi

CHP milletvekillerinin eylemine ilişkin değerlendirmesinde Özel, emeklilerin artan tepkisine değindi: "Son dönemlerde emeklilerin sayılarının arttığını görüyoruz. Hatta emeklilere seslendiğimde ellerini kaldırdığımda miting meydanlarında yüzde 70’e yakın emeklinin bulunduğunu da görüyoruz. Emeklilerin öfkesini çok gördüm. Ama gözlerinde bu kadar öfkeyle dolu bir ateşi ilk kez görüyorum."

Özel, Meclis tatiline girerken emeklilerin dikkat çekmesi amacıyla Meclis'te başlatılan oturma eylemini ve süren nöbeti anlattı. AK Parti Grup Başkanı'nın sunduğu kanun teklifine ilişkin eleştirisini şöyle ifade etti: "Dün AK Parti Grup Başkanı kanun teklifini sundu ve açıkladı. Gerçekten kamera şakası gibiydi. Yani Meclis’te kameralar önünde adeta emeklilere kamera şakası yaptılar. Bir yasama faaliyeti beklenirken bir yasak savma faaliyetine girmişler."

19 Mart Operasyonu ve İddianame Tartışması

Son operasyonlara ilişkin soruya Özel, toplumdaki algı ve iddianame sürecine dair şu değerlendirmeyi yaptı: "19 Mart operasyonundan sonra önce ilk bir ay geçti ve bir ayın sonunda toplumun yüzde 55’i bunun siyasi olduğunu düşünüyordu. Yüzde 25’i hukuki olduğunu düşünüyordu. Toplumun yüzde 20’si de görüş bildirmiyordu."

Özel, iddianame sürecinde yapılan propagandaya ve iddialara karşı şu sözleri kaydetti: "9 ay boyunca, bir propaganda yaptılar ve dediler ki iddianame çıksın bak neler olacak ve iddianame içinde olacağını söyledikleri bir sürü şey söylediler. Biz bunlar iddianamede olamaz. Bu tamamen yalan. Algı operasyonu diyerek bu süreyi geçirdik. İddianame çıktı, biz haklı çıktık. Yani ne beş yüz altmış milyar yolsuzluk çıktı. Ne bavullarda para var çıktı. Ne parkenin altından 2 milyon euro değil 2 kuruş bile çıkmadı."

Özel, mitinglerdeki katılıma değinerek "13 milyon kişiyle mitingler yaptıklarını” belirtti ve davaların sadece CHP'ye değil, farklı kesimlere yönelik operasyonlarla topluma yayıldığını öne sürdü. Medya kullanımına dair eleştirisini ise şöyle sürdürdü: "15 gün boyunca aynı görüntü günde 900 kere ekrandan geçiyor... Sonra bunların üçünde dördünde çıktı. 26’sı masummuş." Özel, bu yaklaşımın gazetecilik mesleği ve muhalif kesimler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Özel'in açıklamaları, basın özgürlüğü, yargı süreçleri ve toplumsal algı üzerine yoğun eleştiriler içerdi; ziyaret kapsamında gazetecilerle dayanışma mesajı verildi.

