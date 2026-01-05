Petro: "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım"

Devlet Başkanı Petro'dan Trump'ın suçlamalarına sert yanıt

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine ve ülkesine yöneltilen suçlamalara güçlü bir yanıt verdi. Petro, bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini hatırlatırken, "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım" dedi.

Trump, Petro'yu kokain üretip ABD'ye satmakla suçlamış ve gerekirse Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın Kolombiya'da da yapılabileceği sinyalini vermişti. Trump'ın dün yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak".

Petro, yönetimi altında uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde ettiklerini belirterek hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD yönetimine Kolombiya topraklarında doğrudan bir saldırı düzenlenmesi halinde bunun çocukların ölümüne yol açabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Petro, ABD yönetimine kendi hükümeti hakkında "yanlış bilgiler" verdiği gerekçesiyle Kolombiyalı istihbarat görevlilerini kısa süre önce görevden aldığını da açıkladı. 1989’dan bu yana silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini yineleyen Petro, buna rağmen ülke egemenliği söz konusu olduğunda savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Gelişmeler, iki ülke ilişkilerinde gerilimi artırırken, Petro ve Trump arasındaki karşılıklı suçlamalar bölgesel güvenlik ve uyuşturucuyle mücadele politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

