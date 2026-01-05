DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Petro: "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım"

Gustavo Petro, Trump’ın suçlamalarına tepki göstererek ülkeyi savunmak için gerekirse silaha sarılacağını söyledi; uyuşturucuyla mücadeledeki başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 20:25
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:25
Petro: "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım"

Petro: "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım"

Devlet Başkanı Petro'dan Trump'ın suçlamalarına sert yanıt

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine ve ülkesine yöneltilen suçlamalara güçlü bir yanıt verdi. Petro, bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini hatırlatırken, "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım" dedi.

Trump, Petro'yu kokain üretip ABD'ye satmakla suçlamış ve gerekirse Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın Kolombiya'da da yapılabileceği sinyalini vermişti. Trump'ın dün yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde: "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak".

Petro, yönetimi altında uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde ettiklerini belirterek hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini ifade etti. Ayrıca, ABD yönetimine Kolombiya topraklarında doğrudan bir saldırı düzenlenmesi halinde bunun çocukların ölümüne yol açabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Petro, ABD yönetimine kendi hükümeti hakkında "yanlış bilgiler" verdiği gerekçesiyle Kolombiyalı istihbarat görevlilerini kısa süre önce görevden aldığını da açıkladı. 1989’dan bu yana silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini yineleyen Petro, buna rağmen ülke egemenliği söz konusu olduğunda savunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Gelişmeler, iki ülke ilişkilerinde gerilimi artırırken, Petro ve Trump arasındaki karşılıklı suçlamalar bölgesel güvenlik ve uyuşturucuyle mücadele politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI GUSTAVO PETRO, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN KENDİSİNİ VE ÜLKESİNİ HEDEF...

KOLOMBİYA DEVLET BAŞKANI GUSTAVO PETRO, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN KENDİSİNİ VE ÜLKESİNİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINA CEVAP VEREREK, BİR DAHA SİLAHA "DOKUNMAYACAĞINA" YEMİN ETTİĞİNİ ANCAK KOLOMBİYA'YI SAVUNMAK İÇİN ELİNE SİLAH ALMAYA HAZIR OLDUĞUNU VURGULADI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petro: "Kolombiya’yı savunmak için elime silah almaya hazırım"
2
Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dastanbek Cumabekov ile Yalçın Topçu Görüşmesi
3
Başkan Selmanoğlu: AK Parti, Elazığ’de 95 bin 172 üyeye ulaştı
4
Lee'den Xi'ye Övgü: Güney Kore'nin Çin Ziyareti ve İşbirliği Gündemi
5
Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Sert Mesaj: 'İlkelerimiz Söz Konusu...'
6
Orban: ABD’nin Venezuela Hamlesi Macaristan İçin Enerji Fırsatı
7
AK Parti Karabük'te Üye Sayısını 43 bin 364'e Çıkardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları