Samsun’da Tarımsal Alan Son 10 Yılda yüzde 5,5 Azaldı — Murat Çan Uyardı

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:52
CHP’li Murat Çan: Samsun’un tarımsal faaliyet alanı son 10 yılda yüzde 5,5 küçüldü

SAMSUN (İHA) – CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşarak Samsun’un tarımsal alanlarındaki daralmaya dikkat çekti.

TÜİK verileri ve tarımsal alanlardaki daralma

Çan, TÜİK ziyaretinde edindiği verilere işaret ederek, Türkiye genelinde tarımdaki küçülme ortalaması yüzde 5 civarındayken Samsun’da bu oranın daha yüksek olduğunu belirtti. Buna göre üretime sunulan tarımsal faaliyet alanı son 10 yılda yüzde 5,5 küçülmüş durumda.

Milletvekili Çan, 'Bir bakanı yok Samsun’un ama geçmiş dönemde bakanlık yapmış bir milletvekili, Samsun’a sürekli müjdeler vaat ediyor. Bunu önemsiyoruz. İnşallah gerçekleşeceğini bekliyoruz' dedi ve tarımsal küçülmenin kent için taşıdığı risklere vurgu yaptı.

Çan, Samsun’un sadece bölgesel değil ülke ve uluslararası pazarlara açılma potansiyeline sahip olduğunu; deniz ulaşımı, demir yolu (uzun yıllardır işletilmediği belirtiliyor) ve karayolu imkanlarıyla tarım ürünleri ihracatı potansiyelinin yüksek olduğunu hatırlattı. Ancak bu potansiyele rağmen tarımsal alanların azalmasının ve betonlaşmanın sürdüğünü belirtti.

İstihdam yapısı ve demografik göstergeler

Milletvekili Çan, Samsun’daki istihdam yapısına ilişkin verileri de aktardı. Türkiye genelinde asgari ücretle çalışanların payı yaklaşık yüzde 50 civarındayken, Samsun’da bu oranın yaklaşık yüzde 55 olduğunu söyledi.

Çan, 'Samsun’da asgari ücretli istihdam, kimse kusura bakmasın, niteliksiz istihdamtır ve Türkiye ortalamasının üzerindedir, yüzde 55tir' ifadelerini kullandı. Ayrıca şehrin yaş yapısında 65 yaş üstü nüfusun Türkiye ortalamasının üzerinde, 15-65 yaş arası üretken nüfusun ise Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.

Çan, modernleşme, kentleşme ve endüstri istihdamının Samsun’da artırılmasının önemini vurgularken, mevcut rakamların vaatlerin henüz somut etkisini göstermediğini söyledi ve yetkililere uyarıda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

