Senatör Mike Lee: Rubio, Maduro'nun ABD'de Tutuklandığını Bildirdi

Senatör Mike Lee, Rubio'nun Maduro'nun ABD'de tutuklandığını ve operasyonun tutuklama emrini uygulayanları korumak için yapıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:08
ABD-Venezuela operasyonunun yankıları sürüyor

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Lee, Rubio'nun kendisine aktardığı iddiayı şu sözlerle paylaştı: "(Rubio) Bana Nicolas Maduro’nun cezai suçlamalarla ABD’de yargılanmak üzere ABD personeli tarafından tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz operasyonun tutuklama emrini uygulayanları korumak ve savunmak için gerçekleştirildiğini bildirdi".

Lee ayrıca operasyonun meşruluğuna dair değerlendirmesinde, "Bu eylem, büyük ihtimalle ABD Anayasası’nın 2. maddesi uyarınca Başkan’ın ABD personelini muhtemel veya yakın bir saldırıdan koruma yetkisi kapsamında değerlendirilebilir" dedi.

Senatör daha önce yaptığı paylaşımda ise operasyonun anayasal dayanağını sorgulayarak, "Savaş ilanı veya askeri güç kullanma yetkisi olmaksızın bu eylemi anayasal olarak haklı çıkarabilecek herhangi bir gerekçe olup olmadığını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın resmi teyidi ve gelişmelerle ilgili açıklamalar bekleniyor; iddialar ve tartışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

