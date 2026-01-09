Tokat Belediyesi'nden HİLAL Kart: Esnafa Destek, İhtiyaç Sahiplerine Kolaylık

Tokat Belediyesi HİLAL Kart'ı Yağıbasan Medresesi'nde Tanıttı

Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen HİLAL Kart uygulaması, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun katılımıyla tarihi Yağıbasan Medresesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyuruldu. Proje, ihtiyaç sahibi ailelere destek ve Tokat esnafına katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin hedefi

HİLAL Kart, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlara daha kolay ulaşmasını sağlarken, Tokat genelindeki bakkal ve marketleri harekete geçirerek yerel esnafın gelirine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kartlar, Vakıflar Bankası Tokat Şubesi ile yapılan protokol kapsamında hazırlandı.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tanıtımda şunları söyledi: “Tokat esnafımızın kazanması, ihtiyaç sahibi ailelerimizin temel ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. HİLAL Kart Tokat’ımıza hayırlı olsun. Belediyecilik anlayışımızın temelinde Tokatlı esnafımızın kalkınması yer alıyor. Vatandaşlarımız, kartlarını aldıkları andan itibaren Tokat genelinde istedikleri bakkal ya da marketten alışveriş yapabilecek.”

Başvuru süreci ve kullanım kısıtları

Başvurular, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şahsen alınacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar müdürlüğe bizzat müracaat ederek kartlarını teslim alabilecek.

Yazıcıoğlu, kart kullanımına ilişkin sınırlamalara da dikkat çekti: Şans oyunları, tütün mamulleri ve alkol ürünleri için kart kullanımı kesinlikle yasak. Sistem bu tür harcamalara izin vermeyecek. Ayrıca ilerleyen süreçte kartlara yüklenen tutarın artırılması hedefleniyor.

Teşekkür ve beklenti

Başkan Yazıcıoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve yetkililerine teşekkür ederek, HİLAL Kart uygulamasının Tokat’a hayırlı olmasını diledi.

