Trump doğruladı: Venezuela'ya saldırı — Maduro ve eşi yakalandı

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan operasyonu doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğruladı.

Trump paylaşımında, "Maduro ile eşi yakalanarak ülkeden çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında ise, "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" denildi.

Trump ayrıca, Türkiye saati ile 19.00’da Florida’daki Mar-a-Lago’da basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

