Trump: Grönland'ı Çin veya Rusya'ya Bırakmayız — Venezuela Petrolü ABD'nin Kontrolünde

Trump: Grönland ve Venezuela hakkında net mesajlar

ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğal gaz şirketleri yöneticileriyle yaptığı toplantıda Grönland ve Venezuela politikalarına dair kararlı açıklamalar yaptı. Trump, Rusya veya Çin unsurlarının Grönland ve Venezuela'da olmasını istemediklerini vurguladı.

Venezuela'nın petrol kaynakları ve ABD planı

Toplantının başında Venezuela'nın zengin petrol yataklarına vurgu yapan Trump, "Dünyanın en büyükleri arasında yer alan, hatta bazılarına göre dünyanın en büyük petrol rezervlerinden söz ediyoruz" dedi. Trump, Venezuela ile işbirliği yapacaklarını ve "hangi petrol şirketlerinin ülkeye girebileceğine, hangilerine izin verileceğine biz karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD şirketlerinin Venezuela'nın enerji altyapısını yeniden inşa edeceğini, üretimi artıracaklarını ve bunun için şirketlerin en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını belirtti. Ayrıca, Venezuela ve ABD birlikte düşünüldüğünde "dünya petrolünün yüzde 55'ine sahip oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Venezuela ham petrolünün 50 milyon varile kadar olan kısmının ABD tarafından rafine edilip satılacağını söyledi ve bu sürecin süresiz devam edeceğini belirtti: "Buna hazırız".

Güvenlik, yatırım koruması ve ikinci dalga iddiası

Petrol altyapısına yapılacak yatırımlar için devlet parasına ihtiyaç olmadığını, şirketlerin yatırımlarını koruyacak güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Trump, "yatırdıkları paranın güvende olacağını, geri döneceğini ve çok iyi bir getiri sağlayacağını bilecekler" dedi.

Venezuela operasyonuna ilişkin olarak planlanan ikinci saldırı dalgasına değinen Trump, daha önce "kimsenin görmediği büyüklükte, devasa bir filo" hazırlandığını, ancak ilk dalganın o kadar etkili olduğunu ve yerel aktörlerin doğru davranması nedeniyle ikinci dalgaya gerek kalmadığını savundu.

Grönland uyarısı: Rusya ve Çin istemiyoruz

Grönland konusuna ilişkin soruya Trump, "Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız" yanıtını verdi. Trump, eğer ABD adım atmazsa "Rusya ya da Çin Grönland'ı ele geçirecek ve Rusya ya da Çin'in komşumuz olmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Danimarka'ya da mesaj gönderen Trump, Danimarka'yı takdir ettiğini belirterek, 500 yıl önce bir geminin yanaşmasının o toprağın devamlı olarak onlara ait olduğunu kanıtlamayacağını söyledi ve Grönland çevresinde görülen Rus muhripleri ve Çin denizaltılarına dikkat çekti: "Rusya'nın ya da Çin'in Grönland'ı işgal etmesine izin vermeyeceğiz".

İran, Suriye ve Kolombiya'ya dair değerlendirmeler

İran'daki protestoları "oldukça sıra dışı" olarak nitelendiren Trump, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve İran yönetiminin şiddet kullanması durumunda buna askeri kapasiteyle karşılık verebileceklerini belirtti. Trump, bunun illa sahaya asker gönderilmesi anlamına gelmediğini, "onları en çok acıtacak şekilde askeri kapasiteyle vurmak" şeklinde de tanımlayabileceğini söyledi.

Suriye konusuna ilişkin Trump, çatışmaların sona ermesini istediğini, hem Kürtlerle hem Suriye yönetimiyle iyi ilişkiler olduğunu ve Suriye'nin başarılı olmasını umduğunu ifade etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile telefon görüşmesine değinen Trump, geçmişte Petro'nun kendisine karşı sert bir tutum içinde olduğunu, ancak aracıları aracılığıyla görüşme talep ettiğini ve konuşmanın olumlu geçtiğini söyledi: "Kendisiyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum".

Sonuç

Trump'ın görüşmeleri, Grönland'ı koruma ve Venezuela'nın petrol kaynaklarını ABD ile yeniden entegre etme hedefleri etrafında şekillendi. Trump, Çin ve Rusya'nın bölgedeki varlığına karşı net bir karşı duruş sergilediğini yineledi ve yatırım ile güvenliğin birlikte sağlanacağını vurguladı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, RUSYA YA DA ÇİN’İ GRÖNLAND'DA İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "GRÖNLAND KONUSUNDA İSTESELER DE İSTEMESELER DE BİR ADIM ATACAĞIZ. ÇÜNKÜ BİZ BUNU YAPMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN GRÖNLAND’I ELE GEÇİRECEK VE RUSYA YA DA ÇİN’İN KOMŞUMUZ OLMASINI İSTEMİYORUZ" DEDİ.