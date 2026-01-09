Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da Buluştu

Türkiye ile Endonezya dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla, siyasi, savunma ve güvenlik iş birliğini bütüncül ele almak üzere Ankara'da ortak toplantı başladı.

İş birliği görüşmeleri aile fotoğrafının ardından başladı

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla düzenlenen ortak toplantı Ankara'da başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı.

Program, katılımcıların aile fotoğrafı çekilmesinin ardından devam etti; toplantıda iki ülkenin diplomat ve savunma heyetleri ortak gündem maddelerini ele alacak.

Görüşmelerde, Türkiye-Endonezya ilişkilerinde siyasi, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

