Trump: Maduro New York’a Yargılanmak Üzere Getiriliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yargılanmak üzere helikopter ve gemiler aracılığıyla New York şehrine getirileceğini açıkladı.

Operasyonun ayrıntıları

Trump, Venezuela’ya yönelik hava saldırıları ve Maduro’nun yakalanmasına ilişkin açıklamasını ABD merkezli Fox News televizyonunda yaptı. Operasyonun 4 gün önce planlandığını, ancak hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle bugüne ertelendiğini belirterek, "Hava şartlarının mükemmel olması gerekiyordu. Hava aniden açıldı ve biz de emri verdik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, yakalama anlarını canlı olarak izlediğini söyleyerek, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" değerlendirmesinde bulundu.

Yakalanma anı ve askerî zarar

Trump, operasyon sırasında bazı ABD askerlerinin yaralandığını ancak kendi taraflarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca Maduro’nun yakalandığı konutun güvenlik açısından son derece sağlam olduğunu vurgulayarak, "Burası evden çok bir kaleye benziyordu. Her tarafı sağlam çelikle kaplıydı" dedi.

ABD yönetimi, Maduro’yu silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığını belirterek, liderin eşiyle birlikte gemi ve helikopterlerle New York’a getirilerek yargılanacağını aktardı.

Muhalefet desteği ve petrol planları

Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin soruya, "Bunu değerlendireceğiz" yanıtını verdi. Venezuela Devlet Başkanı yardımcısı Decly Rodriguez hakkında ise, "Bildiğiniz üzere Venezuela’nın bir devlet başkanı yardımcısı var. Nasıl bir seçim gerçekleştirdiler bilmiyorum ancak Maduro’nun seçilmesinin bir rezalet olduğunu biliyorsunuz" dedi.

Maduro sonrası döneme ilişkin ekonomik hamlelere de işaret eden Trump, ABD merkezli petrol şirketlerinin Venezuela petrol endüstrisinde aktif rol oynayacağını belirterek, "Dünyadaki en iyi, en büyük petrol şirketlerine sahibiz ve onlar da bu işin içinde çok aktif rol alacaklar" ifadelerini kullandı.

