Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"

Başkan Trump, ortaya çıkan belgeler üzerinden rakiplerini hedef aldı ve Bakanlığa isimleri ifşa etme çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı’nın tüm zamanını "Epstein" belgelerine harcamak zorunda bırakıldığını ileri sürerek yeni bir çağrıda bulundu.

Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu kapsamda 1 milyon sayfa yeni belgenin tespit edildiğini hatırlattı ve Adalet Bakanlığı’nı eleştirdi: "Adalet Bakanlığı, Demokratların kurguladığı bu aldatmaca yüzünden tüm zamanını buna harcamak zorunda bırakılıyor. Ne zaman ‘artık yeter’ deyip seçim sahtekarlığı gibi konulara odaklanacaklar?"

Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki belgeler üzerinden siyasi rakiplerini hedef almayı sürdürdü ve Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil, Demokratlar olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı’na yönelik çağrısını tekrarlayan Trump, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "radikal sol"un kendisinin ve Cumhuriyetçilerin başarıları hakkında konuşulmasını engellediğini ve bunun yerine çoktan ölmüş olan Jeffrey Epstein’i gündemde tutmak istediklerini belirterek sözlerini "Bu da sadece bir başka cadı avı" diye sürdürdü.

