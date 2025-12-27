DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"

Trump, Adalet Bakanlığı’na 1 milyon sayfa Epstein belgesini açıklama çağrısı yaptı; ilişkilerin Cumhuriyetçiler değil Demokratlarda olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 09:58
Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"

Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"

Başkan Trump, ortaya çıkan belgeler üzerinden rakiplerini hedef aldı ve Bakanlığa isimleri ifşa etme çağrısı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı’nın tüm zamanını "Epstein" belgelerine harcamak zorunda bırakıldığını ileri sürerek yeni bir çağrıda bulundu.

Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu kapsamda 1 milyon sayfa yeni belgenin tespit edildiğini hatırlattı ve Adalet Bakanlığı’nı eleştirdi: "Adalet Bakanlığı, Demokratların kurguladığı bu aldatmaca yüzünden tüm zamanını buna harcamak zorunda bırakılıyor. Ne zaman ‘artık yeter’ deyip seçim sahtekarlığı gibi konulara odaklanacaklar?"

Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki belgeler üzerinden siyasi rakiplerini hedef almayı sürdürdü ve Epstein ile ilişkisi bulunanların Cumhuriyetçiler değil, Demokratlar olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı’na yönelik çağrısını tekrarlayan Trump, "Hepsinin isimlerini açıklayın, ifşa edin ve gerçekten ülkemize hizmet etmeye geri dönün" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "radikal sol"un kendisinin ve Cumhuriyetçilerin başarıları hakkında konuşulmasını engellediğini ve bunun yerine çoktan ölmüş olan Jeffrey Epstein’i gündemde tutmak istediklerini belirterek sözlerini "Bu da sadece bir başka cadı avı" diye sürdürdü.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SAHİBİ OLDUĞU TRUTH SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SAHİBİ OLDUĞU TRUTH SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump’tan Adalet Bakanlığı’na Epstein belgeleri çağrısı: "Hepsini Açıklayın"
2
Trump’ın Venezuela Hamlesi Küresel Ticareti Geriyor
3
Bayramov: "Dünyada hiçbir devlet, Türkiye kadar Azerbaycan’a yakın olmamıştır"
4
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Lefkoşa'da Kabul Etti
5
İsrail Somaliland’ı Resmen Tanıdı: Netanyahu İş Birliği ve Ziyaret Daveti Yaptı
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Kamu Çalışanları Ocak’ta Refah Payı Bekliyor
7
Yılmaz Tunç: Karabük Adalet Sarayı'nın Temeli Atıldı — Türkiye'de 395 Adalet Binası

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye