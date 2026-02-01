Trump'tan İran'a uyarı: "Umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar"

İran ile temas ve olası anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Florida'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile "ciddi şekilde temas halinde olduklarını" belirtti. Trump, "Bildiğiniz gibi o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Ayrıntı veremem. Ama umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar. Ciddi şekilde bizimle temas halindeler" ifadelerini kullandı.

İran konusunda henüz somut bir gelişme olup olmadığı sorulduğunda Trump, "Yani bunu size kesin olarak söyleyemem" diyerek, farklı seçeneklerin masada olduğunu vurguladı: "Şu anda İran'la ilgili pek çok şey oluyor. O yöne doğru ilerleyen çok güçlü ve büyük bir filomuz var ve İran da bizimle görüşüyor. Yani birçok şey olabilir".

Suudi ve müzakere vurgusu

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman'ın ABD'nin geri adım atmasının İran'ı cesaretlendireceği değerlendirmesine atıfta bulunan Trump, buna ilişkin "Bazıları böyle düşünüyor, bazıları düşünmüyor" dedi. Trump, İran'ın ABD ile nükleer silah içermeyen, müzakere edilmiş bir anlaşma yapması gerektiğini yineledi: "Eğer nükleer silah içermeyen, herkesi tatmin edecek, müzakere edilmiş bir anlaşma yapılabiliyorsa, bunu yapmalılar".

Epstein belgeleri ve Michael Wolff iddiası

Trump, Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuna yansıyan belgeler ve Epstein'in bazı konuşmalarına ilişkin soru üzerine, gazeteci-yazar Michael Wolff'u hedef aldı. Trump, "Bu, Wolff adlı bir yazarın, Epstein ile birlikte bana zarar vermek için komplo kurduğunu gösteriyor" diyerek, iddiaların kendisini aklamaktan öte farklı sonuçlar doğurduğunu söyledi. Trump, Wolff'a muhtemelen dava açacaklarını belirtti.

Venezuela, petrol ve Çin'in rolü

Venezuela ile varılan petrol anlaşması hakkında konuşan Trump, Venezuela liderliğiyle iyi ilişkiler içinde olduklarını, "Çok fazla petrol satacağız; biz biraz alacağız, onlar çok alacak" değerlendirmesinde bulundu. Trump, Çin'in Venezuela'ya gelip burada petrol alabileceğini söyleyerek, "Çin buraya gelip çok iyi bir petrol anlaşması yapabilir. Çin’i memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hindistan'ın da Venezuela'dan petrol alacağını belirtti.

Küba ile müzakere beklentisi

Venezuela'daki değişimin ardından Küba'nın ABD ile anlaşma yapmak isteyeceğini söyleyen Trump, "Sanırım onlar bize gelip bir anlaşma yapmak isteyeceklerdir. Böylece Küba tekrar özgür olur" dedi. Küba'ya yönelik insani ve ekonomik zorluklara dikkat çeken Trump, çözüm bulmak istediklerini belirtti.

Çin, Kanada ve Xi Jinping değerlendirmesi

Kanada'nın Çin ile olası bir ticaret anlaşmasına karşı olduğunu söyleyen Trump, bunun karşılığında ciddi adımlar atabileceklerini belirtti: "Eğer Çin'le bir anlaşma yaparlarsa, biz de çok ciddi bir karşılık veririz". Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ilişkisine değinen Trump, "Benim açımdan bakarsanız, Çin'de tek bir patron var: Başkan Xi. Muhatap olduğum kişi o" şeklinde konuştu.

Grönland müzakeresi

Grönland'ın kontrolü konusundaki olası anlaşmayla ilgili Trump, bir müzakere süreci başlatıldığını ve büyük ölçüde üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Trump, bunun "ulusal güvenlik açısından çok önemli bir anlaşma" olacağını ifade ederek, "Sanırım orada bir anlaşmaya varacağız" dedi.

