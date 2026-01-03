Trump: Venezuela'da Yönetimi Sağlayacağız — Maduro Yakalandı, ABD Operasyonu

Trump: Venezuela'da Yönetimi Sağlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'ya yönelik askeri operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de katıldı.

Operasyon ve Maduro'nun yakalanması

Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kendi talimatıyla Caracas'ta kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Operasyonun hava, kara ve denizde yürütüldüğünü, Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını söyledi. Trump, operasyon sırasında hiçbir Amerikan personelinin hayatını kaybetmediğini ve askeri teçhizat kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Güvenli ve makul bir geçişin sağlanacağı zamana kadar ülkeyi ABD yönetecek ifadesini kullanan Trump, ülkenin idaresinin uygun bir geçiş gerçekleşene dek ABD yetkililerince sağlanacağını söyledi.

Operasyonun niteliği ve benzetmeler

Trump, operasyonu İranlı General Kasım Süleymani ve DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi gibi hedeflere yönelik daha önce düzenlenen harekatlara benzetti ve Caracas'taki hedefin ''askeri açıdan ağır şekilde tahkim edilmiş bir yapı'' olduğunu kaydetti. Işıkların kapatıldığı, operasyonun karanlık koşullarda yürütüldüğünü ifade etti.

Maduro aleyhindeki suçlamalar ve yargılama

Trump, Maduro'yu ABD'ye yasa dışı uyuşturucu sevkiyatından sorumlu tuttuğunu, hakkında hazırlanan iddianamede Maduro'nun karteli bizzat yönettiğinin yer aldığını belirtti. Maduro ve eşinin yakında Amerikan adaletinin karşısına çıkarılacağını, şu anda nihai destinasyonları New York olmak üzere bir gemide bulunduklarını söyledi.

Petrol, ekonomi ve yeniden inşa planı

Venezuela'daki petrol altyapısının ağır tahrip olduğunu söyleyen Trump, dünyanın en büyüklerinden olan ABD petrol şirketlerinin ülkeye girerek milyarlarca dolar yatırım yapacağını ve altyapıyı onararak gelir üreteceklerini ifade etti. Bu gelirlerin Venezuela halkına hizmet edeceğini belirtti.

Askeri durum, tehditler ve bölgesel mesajlar

Trump, gerekirse ikinci ve daha büyük saldırılara hazır olunduğunu, ancak ilk operasyonun o kadar başarılı olduğunu söyledi. Venezuela'daki tüm siyasi ve askeri aktörlere, Maduro'ya ne olduysa benzerinin kendilerinin de başına gelebileceği uyarısını yaptı. Ayrıca Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro için de 'arkasını kollaması gerektiği' uyarısını yineledi ve Kolombiya'da kokain üretimi iddiasını tekrarladı.

ABD'nin yönetim sürecine ilişkin açıklamalar

Trump, ülkenin yönetiminin kısa süreliğine arkasında duran bakanlar tarafından ve büyük ölçüde ABD tarafından üstlenileceğini söyledi. Venezuela doğru şekilde rayına oturana, halk için gelir sağlanana ve zorla çıkarılmış kişilere tazminat sağlanana dek bir grup tarafından yönetileceğini belirtti. Çekilmenin toparlanma ihtimalini sıfıra indireceğini savundu.

Uluslararası aktörler ve diplomasi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son görüşmesinde Maduro'yu konuşmadıklarını söyleyen Trump, Çin ve Rusya gibi ülkelerin çıkarlarına ilişkin olarak ABD'nin daha fazla petrol satışı yapacağını ifade etti.

Son sözler

Trump, Maduro'ya son görüşmesinde teslim olmasını söylediğini, şimdi ise teslim olmuş olmayı dileyebileceğini belirtti. ABD askerlerinin Venezuela'da konuşlanmasından korkmadıklarını ve ülkenin iyi yönetildiğinden emin olunacağını vurguladı.

