Türkiye 2025'te Ekonomik İstikrar Alanı İnşa Etti — Saygılı'nın Değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan 2025 Ekonomi Değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 2025 yılı ekonomik verilerini değerlendirerek Türkiye'nin küresel belirsizliklere rağmen güçlü bir istikrar alanı inşa ettiğini vurguladı. MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve MÜSİAD önceki dönem İzmir Şube Başkanı olan Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada 2025'in dünya ekonomisi açısından zorlu bir yıl olduğunu hatırlattı ve "Böylesine zor bir küresel tabloda Türkiye, büyümesini sürdüren, üretim ve ihracat kapasitesini artıran, enflasyonu kontrol altına alma sürecine giren ve yatırımcı güvenini yeniden inşa eden nadir ülkelerden biri olmuştur" dedi.

"2025, kolay değil dirençli büyümenin yılıdır"

Saygılı, Türkiye ekonomisinin çeyrekler bazında büyümesini sürdürdüğünü belirterek TÜİK verilerini paylaştı: yılın ikinci çeyreğinde %4,9, üçüncü çeyreğinde ise %3,7 büyüme kaydedildiğini söyledi. GSYH'nin cari fiyatlarla 17,4 trilyon TL seviyesine ulaşmasının ekonomi ölçeğinin güçlendiğini gösterdiğini vurguladı. Saygılı, bu büyümenin sanayi, hizmetler ve turizm odaklı olduğunu, sanayi üretimindeki %6,5 artışın büyümenin üretim temelli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Enflasyonda yön aşağı dönmüştür

Saygılı, 2025'in en önemli başlıklarından birinin dezenflasyon sürecinin görünür hale gelmesi olduğunu belirtti. Kasım itibarıyla yıllık enflasyonun %31 seviyelerine gerilemesinin, 2022'de yaşanan yüksek oranlarla kıyaslandığında son derece önemli olduğunu söyledi ve "Enflasyon bitmemiştir ancak artık kontrol altına alınma patikasına girmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası'nın öngörülebilir ve kararlı para politikalarının beklentileri olumlu etkilediğini kaydetti.

İhracatta tarihi rekor ve turizm gelirlerinde artış

Dış ticaret cephesinde 2025'in güçlü geçtiğini aktaran Saygılı, Türkiye'nin ihracatta 273,4 milyar dolar ile tarihi rekor kırdığını hatırlattı. Özellikle küresel ticaretin yavaşladığı ve Avrupa talebinin zayıfladığı dönemde bu rakamların Türkiye'nin pazar çeşitliliği ve üretim kabiliyetini gösterdiğini söyledi. Turizm gelirlerinin de ekonomiye önemli katkı sunduğunu belirten Saygılı, üçüncü çeyrekte 24 milyar doların üzerinde gelir elde edilmesi ve 23 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanmasının turizmin kalıcı bir ekonomik denge unsuru haline geldiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Yatırımcı güveni ve istihdam

Küresel doğrudan yatırımların daraldığı bir yılda Türkiye'ye gelen yabancı yatırımların artmasının dikkat çekici olduğunu söyleyen Saygılı, 2025'in ilk 9-10 ayında 11 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım girişinin ülkenin üretim gücüne ve lojistik avantajlarına duyulan güvenin açık göstergesi olduğunu belirtti. İşsizlik oranının %8,6 seviyesinde kalmasının da büyümenin toplumsal karşılığını işaret ettiğini ifade etti.

"2025 bir sonuç değil, güçlü bir başlangıçtır"

Açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi politikalarına atıfta bulunarak sürdüren Saygılı, üretimi önceleyen, istihdamı koruyan, ihracatı teşvik eden ve mali disiplini esas alan bu politikaların Türkiye'yi kırılganlıktan çıkarıp daha öngörülebilir ve dirençli bir yapıya kavuşturduğunu belirtti. Saygılı, "2025 yılı bir sonuç değil, daha güçlü bir dönemin eşiğidir. Türkiye ekonomisi artık bugünü yöneten değil, yarını planlayan ve geleceğini inşa eden bir istikrar alanı haline gelmiştir" dedi.

