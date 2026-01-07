Uraloğlu: 12 Aylık Dönemde 2 milyon 507 bin 399 Uçak Trafiği

Uraloğlu: Havayolu trafiğinde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerini değerlendirerek 2025 yılı performansını açıkladı. Bakan Uraloğlu, havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.

Aralık 2025 verileri

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı Aralık ayında iç hatlarda 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, bu rakamların 2024 yılının aynı ayına göre toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış anlamına geldiğini belirtti.

Aralık ayında yolcu sayıları iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak kaydedildi.

12 aylık dönem ve yıllık karşılaştırmalar

Bakan, genel değerlendirmede 12 aylık dönemde üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık bilgisini yineledi. Üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinin 2024 yılına göre yüzde 9,3 artış gösterdiğini aktardı.

Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcu trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artış olduğunu söyledi. Havalimanlarında taşınan yük miktarı Aralık ayında iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 ton olarak açıklandı.

Yıllık bazda, iç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verilirken; direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 yolcu havalimanlarını kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen verileri

İstanbul Havalimanında Aralık ayında iç hatlarda 1 milyon 301 bin 155, dış hatlarda 5 milyon 631 bin 303 olmak üzere toplam 6 milyon 932 bin 458 yolcuya hizmet verildi. Bu ayda hizmet verilen yolcu trafiği, 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 11 artış gösterdi.

Genel anlamda iç hatlarda 17 milyon 730 bin 321, dış hatlarda 66 milyon 727 bin 100 olmak üzere toplamda 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi; 2024 yılı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında Aralık ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 9 bin 684, dış hatlarda 14 bin 398 olmak üzere toplam 24 bin 82 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 754 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 448 bin 572 olmak üzere toplam 4 milyon 203 bin 352 olarak açıklandı; 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 18 artış gösterdi.

Bölgesel havalimanları

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında bazı havalimanlarının yıllık yolcu sayılarını da paylaştı: İzmir Adnan Menderes Havalimanında 12 milyon 660 bin 80, Antalya Havalimanında 39 milyon 160 bin 491, Muğla Dalaman Havalimanında 5 milyon 638 bin 25 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanında toplam 4 milyon 412 bin 884, Gazipaşa Alanya Havalimanında ise toplam 1 milyon 4 bin 377 yolcu trafiği gerçekleşti.

Sonuç olarak, Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin hava ulaşımında kayda değer bir büyüme gösterdiğini ve havayolu yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını vurguladı.

