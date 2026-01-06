Uraloğlu: 4 Ocak’ta Türk hava sahasında 2 bin 177 transit uçuşla rekor

DHMİ koordinasyonu ile günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının yeni yıla rekorla başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Uraloğlu, "4 Ocak’ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık" dedi. Söz konusu artışla birlikte 31 Ağustos 2025’te kaydedilen bin 906 uçuşluk önceki rekorun geride bırakıldığı belirtildi.

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu dönemlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ettiği vurgulandı. Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde DHMİ toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık" ifadelerini kullandı.

