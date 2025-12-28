DOLAR
Kozan Mahmutlu'da Muhtarlık Seçimi: 2 bin 167 Seçmen Sandık Başında

Adana Kozan'da, 29 Haziran 2025'te vefat eden muhtarın yerine Mahmutlu Mahallesi'nde 2 bin 167 seçmen yeni muhtarı belirlemek için sandığa gitti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:29
Kozan Mahmutlu'da Muhtarlık Seçimi: 2 bin 167 Seçmen Sandık Başında

Kozan Mahmutlu'da muhtarlık seçimi heyecanı

Adana’nın Kozan ilçesinde, 29 Haziran 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Alper Hallaç’ın yerine yeni muhtarın belirlenmesi için 2 bin 167 seçmen sandık başına gitti.

Sandık ve katılım

İlçe Seçim Kurulu tarafından 6 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için Kozan’da Şehit Lütfiye Ölmez Ortaokulu’nda 6 sandık oluşturuldu. Toplam 2 bin 167 seçmenin oy kullanacağı seçimde mahallede demokrasi şöleni yaşandı.

Vatandaşlardan Tuba Yıldırım, "İlçemiz ve mahallemiz için hayırlı olsun. Seçilecek muhtarımıza şimdiden başarılar diliyoruz" dedi. Vatandaşlar seçim sürecinde büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Adaylar ve ilçe yetkililerinin mesajı

Muhtarlık için aday olan isimler: Bahadır İzgi, Döndü Hallaç, Emine Atlı, İsmet Hallaç, Soner Özev ve Yakup Yünsal.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise seçimleri ziyaret ederek, "Seçimler demokrasimiz açısından son derece kıymetlidir. Mahalle muhtarlık seçiminin huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Alper muhtarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. İlçemiz için huzurlu ve demokratik bir seçim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni muhtar, saat 18.00'den sonra sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla belirlenecek.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

