5. Uluslararası Uterus Nakli Kongresi Antalya'da başladı

5. Uluslararası Uterus Nakli Derneği Kongresi Antalya'da başladı

Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede rahim naklinin geleceği, yapay organ çalışmaları ve ilaçsız nakil imkanları masaya yatırılıyor.

Kongre ve Katılım

Kongre, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde başladı. 20 ülkeden 100 bilim insanı kongreye katıldı.

Açılış Konuşması

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, açılışta ilk rahim naklinin üzerinden 15 yıl geçtiğini hatırlattı. Özkan, "Dünyanın en iyi ekipleriyle buluşmak, onlara Antalya'yı tanıtmak bizim için onur. Dünyada 130 rahim nakli yapıldı, 70 bebek dünyaya geldi. Hedefimiz ilerleyen yıllarda immün sistemini baskılayan ilaçlar olmadan bir şekilde rahim naklini yapmak. Hem yapay organ hem de ilaçsız nakil hem de hayvandan insana nakilleri konuşacağız. Her şey bir hayalle başlar. Küçük küçük bu anlamda başlayan adımlar var."

Rahim Nakli ve Hedefler

Özkan, dünyada gebe kalamama sorununa dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünyada 5 bin kadından birinin rahimsiz dünyaya geldiğini görüyoruz. Rahmi olmayanlar için seçenekler; çocuk evlat edinmek veya rahim nakli ile anne olmak. Yumurtaları olan hastalara rahim nakli yapılıyor, yani hastalar kendi bebeklerini dünyaya getiriyor. Bu anlamda bazı yanlış anlaşılmalar var."

Akdeniz Üniversitesi ve Tarihçe

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise 2011 yılında dünyada ilk rahim naklini gerçekleştirdiklerini anımsattı ve kongrede rahim naklinde önde gelen akademisyenlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Özkan, rahim nakli serüveninin başladığı Antalya'da böyle bir toplantının önemine dikkat çekti.

Dernek Başkanlığı

Uluslararası Uterus Nakli Derneği başkanlığını devralan Prof. Dr. Paige Parrot da kongreyi "rahim naklinin doğum yeri" olarak nitelendirdi ve Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kongre yarın sona erecek.