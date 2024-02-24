Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Ağdayı bitiriyor, epilasyona gerek kalmıyor! Stoklarda tükenmeye başlayan bu yağ kılların kökünü kurutacak

Kadınların son aylarda rağbet ettiği, alışveriş sitelerinde stokları tükenen karınca yumurtası yağı, doğal bir epilasyon yöntemi olarak dikkat çekiyor. Peki karınca yumurtası yağı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 24.02.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 18:43
Ağdayı bitiriyor, epilasyona gerek kalmıyor! Stoklarda tükenmeye başlayan bu yağ kılların kökünü kurutacak

Adını duyduğumuzda şaşırdığımız, etkilerini öğrendiğimizde ise merak ettiğimiz bir yağ var karşımızda: Karınca yumurtası yağı. Bu yağ, son zamanlarda güzellik sektöründe çok popüler olsa da aslında yüzyıllardır Ortadoğu’da kadınlar tarafından kullanılan bir doğal güzellik ürünü. Prof. Dr. Canan Karatay da bu yağın faydalarını sık sık dile getiriyor ve tüylenmeye karşı doğal bir çözüm olarak öneriyor. Karınca yumurtası yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte detaylar...

KARINCA YUMURTASI YAĞI NEDİR?

Karınca yumurtası yağı, karıncaların yumurtlama sonucu ortaya çıkan yumurtalarından üretilen hayvansal bir yağdır. Zaten minik olan karıncaların yumurtaları da çok küçüktür.

KARINCA YUMURTASI

Dolayısıyla bu yağ epey zahmetli elde edilmektedir ve fiyatı da bu nedenle pahalıdır. Çok eski zamanlardan bu yana özellikle kadınların bu yağı güzellik için kullandıkları biliniyor. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI NE İŞE YARAR?

Araştırmalar sonucunda, karınca yumurtası yağının ciltteki tüyleri azalttığı hatta tamamen bitirdiği bulunmuştur. Birçok kişi bu yağı vücudundaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanıyor. Karınca yumurtası yağının cildi nemlendirdiği, ağda sonrasında vücutta oluşan kızarıklık ve kararmaları azalttığı biliniyor. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI

Düzenli kullanımında cilt parklaklığını arttırıyor. Özellikle koltuk altına sürüldüğünde sadece kıl folikllerini etkiler, dolayısıyla koltuk altında bulunan ter ve yağ bezlerine zarar vermez. Hatta koltuk altı kararmalarını önler, bir ton daha beyazlaştırır. Uygulandığı bölgede peeling etkisi yapar ve ölü deriyi atmaya yardımcı olur. Uygulandığı bölgedeki hücre yenilenmesini arttırdığı bilinmektedir. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI NASIL KULLANILIR?

Karınca yumurtası yağı, tüylerden arındırmak istediğiniz bölgeyi temizledikten sonra, ağda gibi kökten alan bir yöntemle tüyleri aldıktan sonra uygulanır. Ciltteki hassasiyet geçtikten sonra, yağ cilde masaj yaparak yedirilir. Bu işlem, her tüy aldığınızda tekrarlanır. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI ÖZELLİKLERİBöylece, tüylerin çıkma hızı yavaşlar, seyrelir ve zamanla tamamen biter. Karınca yumurtası yağı, cildi nemlendirir, ağda sonrası oluşan kızarıklık ve kararmaları önler.

KARINCA YUMURTASI YAĞI KAÇ GÜN KULLANILIR?

Karınca yumurtası yağı kullanım süresi kişiden kişiye değişebilir. Genellikle 3-6 ay arasında bir sürede etkisini gösterdiği söyleniyor. Ancak bu süreçte düzenli olarak ağda yapmak ve yağı sürmek gerekiyor. Ayrıca cilt tipine, tüy yapısına ve bölgeye göre de sonuçlar farklılık gösterebilir. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI ZARARLI MIDIR?

Karınca yumurtası yağı doğal bir ürün olduğu için genel olarak zararlı değildir. Ancak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce küçük bir bölgede test etmek önemlidir. 

Ayrıca hamileler, emzirenler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar bu yağı kullanmamalıdır. Karınca yumurtası yağı yasak bir ürün değildir, ancak satın alırken güvenilir kaynaklardan temin etmek gerekir. Sahte ya da katkılı ürünler cildinize zarar verebilir. 

KARINCA YUMURTASI YAĞI FAYDALARI

Karınca yumurtası yağı, doğal bir epilasyon yöntemi olarak kadınların ilgisini çekiyor. Ciltteki tüyleri azaltan, nemlendiren ve parlaklaştıran bu yağ, düzenli kullanıldığında etkili sonuçlar veriyor. Ancak kullanmadan önce alerji testi yapmak, hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanmamak, güvenilir kaynaklardan almak gerekiyor. 

İLGİLİ HABERLER

Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

SGK başvurana parasını geri veriyor! Haberi olmayan yandı: 2664 TL ödeme yapılacak

SGK başvurana parasını geri veriyor! Haberi olmayan yandı: 2664 TL ödeme yapılacak

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak
2
Ağdayı bitiriyor, epilasyona gerek kalmıyor! Stoklarda tükenmeye başlayan bu yağ kılların kökünü kurutacak
3
Bu ekmek türü diğerlerinden çok farklı! Diyetisyenlerden şaşırtıcı açıklama: Kilo almak istemeyen bol bol yesin
4
Vücudumuz kimyasal deposu: Çocuklar, gençler ve hamileler risk altında! Bu ürünlerden uzak durun
5
Harvard Üniversitesi’nden şaşırtan bulgu: Düzenli diş fırçalayanlar zatürreye yakalanmıyor!
6
Emziren anneler dikkat! Sütünüzü azaltmadan kilo vermenin sırrı bu diyet listesinde!
7
Diz kapağı ağrılarını bıçak gibi kesen yöntem! Günde 2 kere içen tedavi oluyor

Kabak çekirdeğinin bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Kabuklarını çöpe atanlar faydasını duyunca şaşıp kalacak

Ev sahipleri için alarm verildi! 21.000 TL detayına dikkat: Bilmeyen kalmasın

Konut almak isteyenlere o banka yağlı ballı fırsatı duyurdu! En düşük faiz oranını sundu

Tüm gün yüzünüzde maske gibi kalacak makyaj hilesi! Makyaj tazelemeye ihtiyacınız kalmayacak

TEB Bankası’dan 50 Bin TL kredi trink cebinizde! Yakalayan parasını anında alacak

SGK başvurana parasını geri veriyor! Haberi olmayan yandı: 2664 TL ödeme yapılacak

Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Ayçiçek yağı bu fiyata kapış kapış gidecek! 2 litresi 5 Mart’a kadar damacana fiyatına

Ariel 7 kg toz deterjan 229 TL, Orkide ayçiçek yağı 179 TL'ye düştü! Mahallesinde o market olan yaşadı

Aldatmaya en meyilli çapkın burçlar belli oldu! Onların işi aşk değil macera

Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Banka hesabında parası olanlar dikkat! ATM'lerden para artık böyle çekilecek: Yeni dönem başladı