Ağrı kesici içerken iki kez düşünün: Büyük tehlike arz ediyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nin Gastroenteroloji Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Vedat Göral, daha çok baş ağrılarında güvenle kullanılan ağrı kesicilerden bahsediyor. Ağrı kesicilerin farkında olmadan alınmasının bazı risklerini anlatan Prof. Dr. Göral, toplum genelinde sık ve yanlış kullanım olan ağrı kesici ilaçların mide ve bağırsaklara üzerinde zarar verdiğini kaydetti.

"Ülser, gastrit, mide kanamasına sebep olabilir."

Midesi hassas olanlarda ağrı kesicilerin ülser, gastrit ve mide kanaması gibi rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyleyen Göral, “Mide reflü, ülser ve gastriti olan kişiler de riskin bir parçasıdır. Özellikle yaşlı insanlar ağrı, eklem ağrıları, kas ağrıları ve osteoporoz için sıklıkla ağrı kesici kullanırlar. Kanama riski bu yaş grubunda en fazla. Gizli böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastaların bu ilaçları kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.





"Tok karnına ve bol su ile tüketilmelidir."

Ağrı kesicilerin doktora danışmadan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Vedat Göral, ağrı kesici ilaçların mutlaka tok karnına ve aynı zamanda da bol su ile alınması gerektiğini vurgularken şu ifadeleri de kullandı:

“Asla aç karnına içmeyin. Eşinizin, arkadaşınızın, komşunuzun tavsiyesi üzerine ağrı kesici kullanmayınız, doktorunuzun önermiş olduğu dozda kullanın. Mide ağrısı olan kişinin ağrı kesici alması gerekiyorsa, bunları doyduğunda almalı ve mideyi koruyacak hap veya şurup kullanmalıdır. Asla alkolle birlikte kullanmayınız. Hafif ağrılar için en ağır, kuvvetli ağrı kesici tercih etmeyin. Kronik romatizma gibi durumlarda uzun süre ağrı kesici kullanılması gerekiyorsa endoskopi yapılmalı ve midede bulunan Helicobacter pylori bakterisi açısından test yapılmalıdır. Çünkü midede Helicobacter pylori varsa ağrı kesicilerin olumsuz yönde etkileri artacaktır"