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Amasya'da Kadından 9 Kiloluk Kitle Alındı

42 yaşındaki kadının karnından 9 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:02
Amasya'da Kadından 9 Kiloluk Kitle Alındı

Amasya'da Heyecan Verici Bir Ameliyat

Amasya'da, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın karnından tam 9 kilogramlık bir kitle çıkarıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde Yapılan Operasyon

Perihan Kancı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu ve detaylı tetkiklerin ardından karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, yaptığı açıklamada; "Bir takım sağlık sorunları olmasına rağmen hastamız geç gelmiş, bu yüzden kitle 8-9 kiloya kadar büyümüş. Ameliyat öncesi tüm tetkiklerini yaptık, herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik ve ameliyata karar verdik. Operasyon esnasında büyük bir kitleyi karın organlarına zarar vermeden çıkardık. Şimdi hasta sağlığına kavuştu,” dedi.

Ailenin Mutluluğu

Perihan Kancı'nın annesi Güler Kancı, “Çocuğum hastalandığında doktora başvurdum. Karnı şişince mecburen hastane yolunu tuttuk. Doktorlardan Allah razı olsun; ameliyatın gerekli olduğunu söylediler ve işlemi gerçekleştirdiler,” ifadelerini kullandı.

Şu anda birkaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacak olan Perihan Kancı'nın, yapılacak olan kontrollerin ardından taburcu edilmesi planlanıyor.

Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın karnından...

Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın karnından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara (sağda) ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın karnından...

Amasya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki Perihan Kancı'nın karnından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara (sağda) ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile 9 kilogramlık kitle çıkarıldı.

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