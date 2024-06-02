Ayakkabı alırken bunu bilmeyen yandı! O hastalığın fitilini ateşliyor

Hiç kimse dikkat etmiyor ancak yanlış ayakkabı seçimi insanı sağlığından ediyor! Seçim yaparken sadece güzelliğine bakarak aldandığımız ayakkabıların kalitesi ve ortopedik olup olmadığı, insan sağlığında çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor. Hemen her gün dışarı çıkarken kullandığımız ayakkabıların doğru bir şekilde seçimi ise tam da bu nedenle hayati önem taşıyor. Çünkü bir kez bozulan ayak yapısı, bir daha kendi kendine sağlığına kavuşamıyor…

Peki, ayak sağlığından olmamak için doğru ayakkabı seçimi nasıl yapılıyor? İşte Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş’tan doğru ayakkabı seçimininin önemi ve kriterlerine ilişkin önemli açıklamalar…

Topuklu ve sivri burunlu ayakkabılarla ilgili bilgilerini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Altıntaş, söz konusu ayakkabıların başparmaklarda eğriliğe neden olduğunu açıkladı. Yanlış ayakkabı seçiminin sağlığı nasıl bozduğunu anlatan uzman isim, özellikle kadınların risk grubunda olduğunu vurguladı. Ayrıca ayakkabıları güzelliğinden ziyade rahatlığı ve ayak yapısını bozmayacak materyallerden oluşması gerektiğini de ekledi. Peki, işin uzmanına göre doğru ayakkabı nasıl seçilir?

Yanlış ayakkabı seçimi ne gibi rahatsızlıklara neden olur?

Yanlış ayakkabı seçimi, ayak başparmağında şekil bozukluğuna ve bunyona (nasırlaşma) neden olabilir. Dr. Altıntaş’da göre ayak başparmak eğriliği, kadınlarda sıkça rastlanan bir sorun olarak öne çıkıyor. Ayak başparmağının dışa, birinci tarak kemiğinin ise içe doğru eğilmesiyle ortaya çıkan bu durum, yaygın faktörler nedeniyle görülüyor. Bu durumun en yaygın nedenleri arasında genetik faktörler, düztabanlık ve yanlış ayakkabı kullanımı yer alıyor. En sık görülen semptom ise ayak başparmağındaki eğrilik sonrası ağrı şikayetiyle polikliniklere başvurulması olarak öne çıkıyor.





Fiziki muayene ile tanı koyulabiliyor!

Konuya yönelik bilgilerini aktaran Dr. Altıntaş, hastalığın tanısını fizik muayene ile koyduklarını belirtti. Birinci parmağın ikinci parmağın altına kayması şeklinde görülen eğrilik, tarak kemiğinin içe doğru eğrilmesi sonucu çıkıntıya neden oluyor. Bu çıkıntı ise zamanla ayakkabı sürtünmesine bağlı olarak kızarıklıklara ve zamanla da nasırlaşmaya sebep oluyor.

Cerrahi tedavi uygulanmak zorunda kalabilir!

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere yanlış ayakkabı seçimi nedeniyle ortaya çıkabilecek olan ayak parmağı eğriliği, ileri seviyede olması durumunda cerrahi müdahale ile çözülüyor. Orta ve ileri dönemlerde uygulanan cerrahi yöntemler, her hastanın ayağındaki probleme özel belirleniyor. Bu nedenle de tedavi süreci ve yöntemleri hastaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Topuklu ayakkabı öncül etmen!

Uzman isim Altıntaş’a göre kadınların kullandığı topuklu ayakkabılar ve sivri burunlu ayakkabılar, ayak eğriliğinin başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor. Ayağın doğal anatomisini bozan topuklu ayakkabıların çeşitli ayak problemlerine sebep olabileceğini kaydeden Doktor Altıntaş, doğru ayakkabı seçimi için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.