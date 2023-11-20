Bayılarak yediğimiz bu yemekler kısırlık, parkinson, diyabet yapıyor! Öğrenince bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz

En temiz meyve bile dört tür kimyasal böcek ilacından birini içerir. Kimyasal pestisitler obezite ve parkinson hastalığının yanı sıra kısırlık, diyabet gibi hastalıklara neden olabilir.

Bayılarak yediğimiz bu yemekler kısırlık, parkinson, diyabet yapıyor! Öğrenince bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz
Yayın Tarihi:

ABD Tarım Bakanlığı, en popüler 48 sebze ve meyvenin 36.000'den fazla örneğini inceledi ve tüm meyveler arasında en toksik maddenin çileğin içerdiğini, piyasadaki çileklerin %70'inin kimyasal pestisit içerdiğini tespit etti. Bu kapsamda bir çilekte 20'ye yakın pestisit türü tespit edildi.

Ispanağın, üzerinde çalışılan diğer gıdalara göre ortalama iki kat daha fazla pestisit içerdiği söylendi. Aynı araştırmanın sonuçlarında meyve ve sebzelerde büyük miktarda pestisit bulunduğu kaydedildi.

Fazla miktarda tarım ilacı bulunan meyve ve sebzeler

Fazla miktarda tarım ilacı bulunan meyve ve sebzeler:

1. Çilek

2. Ispanak

3. Nektari

4. Elma

5. Şeftali

6. Armut

7. Vişne ve kiraz

8. Üzüm

9. Kereviz

10. Domates

11. Dolmalık biber

12. Patates

Az miktarda tarım ilacı içeren meyve ve sebzeler:

1. Süt mısırı

2. Avakado

3. Ananas

4. Lahana

5. Soğan

6. Donmuş bezelye

7. Kuşkonmaz

8. Mango

9. Patlıcan

10. Kavun

Öne Çıkanlar
Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak
O markette çay 99 TL, 2,5 kg pirinç 89 TL'ye indi! Mahallesinde şubesi olan koşa koşa gidiyor O markette çay 99 TL, 2,5 kg pirinç 89 TL'ye indi! Mahallesinde şubesi olan koşa koşa gidiyor
KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun
Çok Okunanlar
Bu hastalığa sahip olanlar grip ve zatürre aşısı olmalı! Bu hastalığa sahip olanlar grip ve zatürre aşısı olmalı! Kozmetikk firmalarını iflas ettirecek tarif! Ev yapımı doğal kolajen cilde gençlik aşılıyor Kozmetikk firmalarını iflas ettirecek tarif! Ev yapımı doğal kolajen cilde gençlik aşılıyor Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler Her gün bu hareketleri yapmak kansere meydan okuyor! Kanserin her türünü bertaraf eden basit hareketler Çocuğunuzun ateşi bu dereceyi görüyorsa aman dikkat! Normal deyip geçmeyin, ölümcül sonuçlara yol açabilir Çocuğunuzun ateşi bu dereceyi görüyorsa aman dikkat! Normal deyip geçmeyin, ölümcül sonuçlara yol açabilir İclal Aydın'ı iğne ipliğe çeviren şok diyet! Ünlü oyuncu 1 ayda 7 kiloyu bu yöntemle vermiş! İclal Aydın'ı iğne ipliğe çeviren şok diyet! Ünlü oyuncu 1 ayda 7 kiloyu bu yöntemle vermiş!