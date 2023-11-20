Bayılarak yediğimiz bu yemekler kısırlık, parkinson, diyabet yapıyor! Öğrenince bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz

ABD Tarım Bakanlığı, en popüler 48 sebze ve meyvenin 36.000'den fazla örneğini inceledi ve tüm meyveler arasında en toksik maddenin çileğin içerdiğini, piyasadaki çileklerin %70'inin kimyasal pestisit içerdiğini tespit etti. Bu kapsamda bir çilekte 20'ye yakın pestisit türü tespit edildi.

Ispanağın, üzerinde çalışılan diğer gıdalara göre ortalama iki kat daha fazla pestisit içerdiği söylendi. Aynı araştırmanın sonuçlarında meyve ve sebzelerde büyük miktarda pestisit bulunduğu kaydedildi.





Fazla miktarda tarım ilacı bulunan meyve ve sebzeler:

1. Çilek

2. Ispanak

3. Nektari

4. Elma

5. Şeftali

6. Armut

7. Vişne ve kiraz

8. Üzüm

9. Kereviz

10. Domates

11. Dolmalık biber

12. Patates

Az miktarda tarım ilacı içeren meyve ve sebzeler:

1. Süt mısırı

2. Avakado

3. Ananas

4. Lahana

5. Soğan

6. Donmuş bezelye

7. Kuşkonmaz

8. Mango

9. Patlıcan

10. Kavun