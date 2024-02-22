Bebeğiniz diliyle bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Anne babalara flaş uyarı

Bebeklerin doğru şekilde bakmanın sorumluluğu olurken büyük ve durum anne babaları strese sokulabilir. Bebeğin dilini durmadan ağzına sokurak çıkarması bu durumlardan bir tanesidir.
BESLENME İSTEĞİNİ GÖSTERİR
Bebekler beslenme ya da diş çıkarma sırasında ağızlarında farklı hisler yaşanarak dilleri dışarı çıkabilir. Bazı durumlarda ise sık sık dilin dışarı çıkması endişe edilirken bununla beraber başka belirti ya da semptomları fark edilir. Bebeğin yemek yemede, yutkunmada ya da diğer yüz ifadeleri yapılarak zorluk yaşanır. Gelişimsel gecikmeler ya da endişeler olduğunda tıbbi yardım alınması gerekir.
BEBEĞİN DİL HAREKETİ
-Makroglossia bu durumda bebeğin dili normalden daha büyük olurken hormonal bozukluk olarak görülür. Down sendromu ya da diğer genetik anormallikleri olan çocuklarda görülür.
-Bebeğin ağzı normalden küçük olduğundan ötürü dil makroglossia olmadan büyük görünür. Sorun yarık dudak, yarım damak, Pierre Robin sendromu çeşitli genetik anomalilerle ilişkili devam ediyor.
-Dil vücuttaki en güçlü kaslardan olurken serebral palsi, Down sendromu ve diğerleri gibi patolojik durumlar dilin kas tonusunda azalmalar yaşanır.
Bebeklerin doğru şekilde bakmanın sorumluluğu olurken büyük ve durum anne babaları strese sokulabilir. Bebeğin dilini durmadan ağzına sokurak çıkarması bu durumlardan bir tanesidir.
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