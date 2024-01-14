Bebek gibi cildi olsun isteyenler her sabah bunu yapsın! Yüzünüzü yıkarken ışıl ışıl parlatacak

Cildiniz ışıl ışıl parlasın istiyorsanız bu öneriler tam size göre! Tüm detaylar haberimizde.

Bebek gibi cildi olsun isteyenler her sabah bunu yapsın! Yüzünüzü yıkarken ışıl ışıl parlatacak
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Bu önerileri uygulayanların ciltleri ayna gibi parlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİLDİNİZ PARLASIN İSTİYORSANIZ BU HABER TAM SİZE GÖRE

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından yapılan önerilere göre zeytinyağlı sabun düzenli kullanıldığı zaman cilde birçok fayda sağlıyor. Bu sabun cildin doğal güzelliğini koruyor ve estetik anlamda da etki sağlıyor. Doğal ürün cildi ciddi şekilde temizliyor ve doğal yağ dengesini koruyup cildi nemlendiriyor. 

canan karatay doğal zeytinyağlı sabun önerisi

Zeytinyağlı sabun cildi yumuşak ve pürüzsüz bir hale getiriyor ve cilt kuruluğunu engelliyor. Bu sabunu düzenli olarak kullanan kişilerin cildi dolgun ve parlak görünüyor. Doğal antiseptik özelliği olan bu sabun sivilce ve akne problemlerine de iyi geliyor. Zeytinyağlı sabun cilt tonu eşitsizliklerine de iyi geliyor. Antioksidan bakımından zengin olan bu sabun yaşlanma belirtilerini azaltıyor ve düzenli kullanıldığı zaman cilde önemli faydalar sağlıyor. 

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