Bel Ağrısı, Kalp Damar Tıkanıklığını Açıkladı

64 yaşındaki Ramazan Elaslan'ın bel ağrısı, tıkalı 4 damarının olduğunu ortaya çıkardı; başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:09
Bel Ağrısı, Kalp Damar Tıkanıklığını Açıkladı

Ankara'da bel ağrısı şikayetiyle doktora başvuran 64 yaşındaki Ramazan Elaslan, yapılan tetkikler sonucunda 4 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran Elaslan, yüksek kolesterol sebebiyle Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi.

Buranın kalp merkezinde yapılan baypas operasyonuyla, tıkalı damarlar açıldı ve Elaslan sağlığına kavuştu. AA muhabirine konuşan Elaslan, operasyon sonrası hissettiklerini dile getirerek, “İlk önce Aile Sağlığı Merkezi'ne bel ağrısı şikayetiyle gittim. Kan tahlili sonrasında hastaneden randevu aldım. Ameliyat sonrası kahvaltı yaptım. Ekip çok destekleyiciydi. Allah yokluklarını göstermesin.” şeklinde konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Bülent Sarıtaş, hastanın 4 damarına baypas yaptıklarını belirterek, aort damarındaki kireçlenmenin operasyonu zorlaştırdığını ancak başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, yılda dünya genelinde yaklaşık 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, Türkiye’de bu rakam 200 bin civarındadır. Prof. Dr. Sarıtaş, sağlık çalışanları ve bakanlık olarak kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kaybedilen hasta sayısını azaltmaya çalıştıklarını vurguladı ve kalp sağlığını korumak için düzenli beslenmenin önemine değindi.

“Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve fast food tüketimi artıyor. Yoğun stres, hipertansiyon ve şeker hastalığı, kalp ve damar hastalıklarının artışında etkili faktörler,” diyen Sarıtaş, sağlıklı beslenmenin ve düzenli egzersizin önemini vurguladı.

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