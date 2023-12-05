Bir anda göğsüne ağrı saplananlar dikkat! Sorun kalbinizde değil o organınızda olabilir

Gastroenteroloji uzmanları, göğüs ağrısının arkasında olan sebepleri açıkladı. Göğüs ağrısı arkasında neler bulunmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.

UZMANLAR GÖĞÜS AĞRISI İÇİN UYARIDA BULUNDU !

Gastroenteroloji uzmanları, göğüs ağrıları için uyarıda bulundu. Göğüs ağrılarını dikkate alın.

Uzmanlar, reflü kaynaklı göğüs ağrılarının kalp krizi ile karıştırıldığını açıkladı. Bu sebeple buna dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Reflü, kalp krizi belirtileri ile karıştırılmaktadır. Uzmanlar reflünün dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunu açıkladı.

Reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşmaktadır. Reflü rahatsızlığı, özofagusun alt uç bölgesinde hasarlanmaya yol açmaktadır. Göğüs kemiği arkasında yanma oluşmaktadır.

Reflü, asit yemek borusunu tahriş etmektedir. Bu da kişiyi rahatsız etmektedir. Göğüs kemiği arkasında oluşan yanma, kalp krizi ile karıştırılmaktadır. Göğüs ağrısı şikayeti ile gelen hastaların reflü kaynaklı belirtiler yaşadığı ortaya çıkmıştır.

Mide sorunları arkasında stres en önemli faktördür. Stres, asit salgısını artırmaktadır. Koruyucu tabaka zayıflayarak mide rahatsızlanır. Reflünün şiddeti strese bağlı artış göstermektedir. Şeker hastalığı, obezite, sigara kullanımında ilaç tedavisiyle reflü geçmemektedir. Kronik reflü endoskopi aracıyla anlaşılmaktadır.

Yemek yenmesi ardından yarım saat sonrasında gece ortaya çıkmaktadır. Belirtiler arasında ekşime, yanma, gaz, kusma, ağıza acı su gelmesi bulunmaktadır. Bunların yannda mide içeriğinin yemek borusuna çarpmasıyla sinirlerde tahribat oluşmaktadır. Tahrip olması sonucunda göğüs, boğaz, kalp, kol ağrıları oluşabilmektedir. Reflü tedavisinde yaşam tarzının değiştirilmesi gerekmektedir. Mide asidini baskılayan ilaçlar ve hayat tarzı değişimi reflünün önüne geçmektedir. Bazen cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Obezite, reflüyü artırabilir.

Reflü hastalığı olan bireylerin, aşırı kilodan kaçınmaları, sigarayı bırakmaları, dar kıyafetler giymemeleri, sağlıksız yağlı gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Soğan, sarımsak, kahve, çikolata, alkol reflüyü tetiklemektedir. Mide fıtığı olacak şekilde ilerleyen hastalıklarda reflü ameliyatı gerçekleştirilmektedir.