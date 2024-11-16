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Biruni Üniversite Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı Yapıldı

Biruni Üniversite Hastanesi, Dünya Prematüre Günü'nde farkındalık toplantısı düzenleyerek, prematüre doğumun önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 10:20
Biruni Üniversite Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı Yapıldı

Biruni Üniversite Hastanesi'nde Farkındalık Toplantısı

Bazı çocuklar, hayatta kalmak ve gelişmek için doğar doğmaz mücadele etmeye başlar. Bu bağlamda, Biruni Üniversite Hastanesi tarafından düzenlenen "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı", prematüre doğumların ve bu durumun oluşturduğu sorunların önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Biruni Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yenidoğan uzmanları, çocuk doktorları ve hemşireleri katıldı. Ayrıca, prematüre doğan çocuklar ve aileleri de etkinliğe katılarak duygusal anlara tanıklık ettiler.

Prof. Dr. Adnan Yüksel’in Açıklamaları

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Adnan Yüksel, prematüre doğumların dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirterek, "Prematüre doğum sonrası çocuklar çok iyi bakımla, çok iyi teknoloji ve bilimin gücüyle hiçbir problem olmadan büyüyebilirler," dedi. Ancak, prematüre doğumların engelliliğin önde gelen sebeplerinden biri olduğunu da vurguladı.

Artan Prematüre Doğum Oranı

Yüksel, her geçen gün prematüre bebek sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti. "Prematüre bebeklerin oranları gittikçe artıyor. Bunun birçok nedeni var; başta stres ve beslenme şartları," diyen Yüksel, bu konuda farkındalık yaratmanın önemini dile getirdi.

Yaşamsal Etkiler ve Yaşanan Zorluklar

Etkinlikte, prematüre çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Yüksel, prematüre dönem bittikten sonraki sorunların en büyüklerinin mental problemler, bilişsel fonksiyon sıkıntıları, nöbet, görme problemleri ve yutma zorlukları gibi birçok sağlık sorununu kapsadığını kaydetti.

Sonuç ve Balonlar

Etkinliğin sonunda, prematüre çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne mor balonlar bırakıldı. Bu anlamlı etkinlik, toplumda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Biruni Üniversite Hastanesi tarafından "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı"...

Biruni Üniversite Hastanesi tarafından "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi. Biruni Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yenidoğan uzmanları, çocuk doktorları ve hemşirelerinin yanı sıra prematüre doğan çocuklar ve aileleri katıldı.

Biruni Üniversite Hastanesi tarafından "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı"...

Biruni Üniversite Hastanesi tarafından "Dünya Prematüre Günü Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi. Biruni Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yenidoğan uzmanları, çocuk doktorları ve hemşirelerinin yanı sıra prematüre doğan çocuklar ve aileleri katıldı.

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