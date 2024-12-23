Biyonik Kulak: İşitme Kaybına Çözüm Sunan Koklear İmplant

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, halk arasında "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implant uygulamasının işitme kaybı yaşayan hastalara umut olduğunu belirtti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyumda konuşan Ocak, işitme kaybı ile ilgili çeşitli tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu ifade etti. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan işitme kayıplarının, en sık görülen türünün iç kulağa bağlı sinirsel işitme kaybı olduğunu vurgulayan Ocak, "Halk arasında kulaklık olarak bilinen işitme cihazlarıyla bu rahatsızlığın tedavisini belli bir seviyeye kadar gerçekleştiriyoruz. Ancak bazen işitme kaybı o kadar ilerliyor ki normal işitme cihazları yetersiz kalıyor ve kişiler duyamaz hale geliyor" diye açıkladı.

Koklear implant uygulamasının, duyma yetisini kaybeden hastalar için faydalı bir çözüm sunduğunu aktaran Ocak, "Bu gerçekten müthiş bir teknoloji. İnsanın beş duyusu var ve kaybedilmiş bir duyunun yapay olarak yerine konulabildiği tek teknoloji işte budur. Koklear implant, iki parçadan oluşuyor. İç parçasını ameliyatla kulaktaki koklea bölgesine yerleştiriyoruz. Ardından birkaç hafta sonra dış parça, odyoloji kliniklerinde hastaya takılıyor ve bu iki parça birleşerek hasta duymaya başlıyor" dedi.

Ayrıca Ocak, koklear implantın yeterli fayda sağlamadığı nadir durumlarda beyin sapı implantı uygulandığını belirtmiştir. İşitme kaybı yaşayan herkesin zaman kaybetmeden uzman doktora başvurması gerektiğine dikkat çekerken, "Hemen hemen her işitme kaybının bir çözümü ve tedavisi vardır. Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitenizi çokça artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, AA muhabirine işitme kaybı yaşayan hastalara çeşitli tedaviler uygulandığına ilişkin açıklamada bulundu.