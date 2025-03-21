Böbrek Hastası Genç Kadının Hayatı, Gece Çalan O Telefonla Değişti

Antalya'da böbrek hastası Filiz Dönmez, uygun böbrek bulunmasıyla yeni bir hayata merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:29
Böbrek Hastası Genç Kadının Hayatı, Gece Çalan O Telefonla Değişti

Antalya'da, bebek yaşta babasını kaybeden ve bir yıl önce de annesini kanserden yitiren Filiz Dönmez, 27 yaşında aldığı bir telefonla hayatının dönüm noktasını yaşadı. Gece saat 03.00'te çalan telefon, genç kadına 'uygun böbrek bulundu' müjdesini iletti.

Dönmez, 2018 yılında mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile gittiği hastanede kronik böbrek yetmezliği teşhisi alarak hayatının zor günlerine adım attı. Tedavi sürecinin ardından diyalize girmeye başlayan Dönmez'in durumu her geçen gün ağırlaştı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde okuyan Dönmez, doktorlarının önerisi üzerine Akdeniz Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Diyaliz sürecine rağmen üniversite eğitimini tamamlayarak kamuda çalışmaya başladı, ancak 7 yıl boyunca nakil olmayı bekledi. Annesi donör olmak için tahlil verdikten sonra kanser teşhisi konuldu ve Dönmez, bebekliğinden beri yalnız kaldı.

Dedesi de donör olmak için gönüllü olmasına rağmen kronik kalp yetmezliği teşhisi aldı. Sonuç olarak Dönmez, kadavra nakil listesine alındı. Beklediği gün, hayatını değiştiren gece saat 03.00'te çalan telefonla geldi.

Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi tarafından Dönmez'e nakledilen kadavradan bağışlanan böbrek, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi. Dönmez, nakil sonrası yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Bir gün organ çıkacağını hiç beklemiyordum. Gece ’03.00'te aradılar, yedi senedir diyalize o kadar çok alışmışım ki nakilden sonra hangi gün diyalize girecektim diye düşünmeye başladım. Hâlâ normal hayata alışamadım. 'Ömür boyu makineye bağlı mı olacağım' diyordum; ama gece çalan telefonla tüm hayatım değişti.”

Prof. Dr. Aydınlı, Türkiye'de 30.000’in üzerinde organ bağışı bekleyen hasta bulunduğunu belirterek, bağışların hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu vurguladı. Dönmez'in operasyonunun başarıyla geçtiğini ve normal hayatına döndüğünü sözlerine ekledi.

Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır...

Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır diyalize girerek sürdüren Filiz Dönmez'in yüzü gece gelen "uygun böbrek bulunduğu" telefonuyla güldü. Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne çağrılan Dönmez'e, kadavradan bağışlanan böbrek, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı (sağda) başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır...

Antalya'da, babasını bebekken, annesini de bir yıl önce kanserden kaybeden ve yaşamını 7 yıldır diyalize girerek sürdüren Filiz Dönmez'in yüzü gece gelen "uygun böbrek bulunduğu" telefonuyla güldü. Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne çağrılan Dönmez'e, kadavradan bağışlanan böbrek, merkezin müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı (sağda) başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

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