Bu ipuçları sayesinde eviniz her zaman pırıl pırıl olacak! Temizlik tutkunlarının hayatını kolaylaştıran 7 yöntem

Temizlik, birçok insan için hayatın vazgeçilmez bir parçası. Ancak bazen temizlik yapmak çok zaman alabilir, yorucu olabilir veya istediğimiz sonucu vermez. İşte bu yüzden, temizlik tutkunları bazı püf noktalarını kullanarak hayatlarını kolaylaştırıyorlar. Bu püf noktaları sayesinde, eviniz her zaman tertemiz, mis kokulu ve sağlıklı olacak. İşte temizlik konusunda titiz insanların asla vazgeçmediği 7 şey! Haberimizde...

EV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Ev temizliğinde en etkili yöntemler şunlardır:

Sirke

Sirke, temizlik tutkunlarının en büyük yardımcısı. Sirke, hem doğal hem de ucuz bir temizlik malzemesi. Sirke ile yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin:

* Sirke ile suyu karıştırarak cam, ayna, fayans, lavabo gibi yüzeyleri parlatın.





* Sirke ile karbonatı karıştırarak tıkanmış lavaboları açın, lekeli halıları temizleyin, fırın ve ocak gibi yağlı yüzeyleri temizleyin.

* Sirke ile limon suyunu karıştırarak evinizin her köşesine hoş bir koku yayın.

Diş Fırçası

Diş fırçası, sadece dişlerinizi temizlemek için değil, evinizin en zor ulaşılan yerlerini temizlemek için de harika bir araç. Diş fırçası ile yapabileceğiniz birkaç şey şunlar:

* Diş fırçasını ıslatın ve sabunla köpürtün. Sonra musluk, duş başlığı, batarya gibi yerlerin arasındaki kireç ve kirleri temizleyin.





* Diş fırçasını sirkeye batırın ve klavye, telefon, kumanda gibi elektronik eşyaların arasındaki tozları temizleyin.

* Diş fırçasını karbonata batırın ve ayakkabı, çanta, kemer gibi deri eşyaların lekelerini çıkarın.

Çamaşır Suyu

Çamaşır suyu, hem beyazlatıcı hem de dezenfektan özelliği olan bir temizlik malzemesi. Çamaşır suyu ile yapabileceğiniz bazı şeyler şunlar:

* Çamaşır suyunu su ile seyrelterek banyo, tuvalet, mutfak gibi yerlerdeki bakteri ve küfleri öldürün.





* Çamaşır suyunu su ile seyrelterek beyaz çamaşırlarınızı daha parlak hale getirin.

* Çamaşır suyunu su ile seyreltmeyerek kıyafetlerinizdeki inatçı lekeleri çıkarın.

Bulaşık Makinesi

Bulaşık makinesi, sadece bulaşıkları yıkamak için değil, evinizdeki birçok eşyayı temizlemek için de kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesine atabileceğiniz bazı eşyalar şunlar:

* Oyuncaklar, makyaj fırçaları, taraklar, diş fırçaları gibi kişisel eşyalarınızı bulaşık makinesinde yıkayarak mikroplardan arındırın.





* Plastik veya metal kaplar, kavanozlar, şişeler, bardaklar gibi mutfak eşyalarınızı bulaşık makinesinde yıkayarak parlatın.

* Sünger, bez, fırça gibi temizlik malzemelerinizi bulaşık makinesinde yıkayarak yenileyin.



Limon

Limon, hem doğal hem de ferahlatıcı bir temizlik malzemesi. Limon ile yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin:

* Limonu ikiye bölün ve mikrodalgaya koyun. Birkaç dakika çalıştırın. Sonra mikrodalganın içini nemli bir bezle silin. Hem lekeleri hem de kokuları gidecek.

* Limonu ikiye bölün ve tuzla ovun. Sonra paslanmış metal eşyaları limonla silin. Hem pas hem de kir gidecek.





* Limonu ikiye bölün ve suyla kaynatın. Sonra bu suyu sprey şişesine doldurun. Evinizin her yerine sıkın. Hem ferah bir koku hem de doğal bir dezenfektan elde edeceksiniz.

Karbonat

Karbonat, hem doğal hem de ucuz bir temizlik malzemesi. Karbonat ile yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin:

* Karbonatı suyla macun kıvamına getirin. Sonra bu macunu diş macunu gibi kullanın. Hem dişlerinizi beyazlatacak hem de nefesinizi ferahlatacak.

* Karbonatı suyla karıştırın. Sonra bu karışımı buzdolabı, çöp kutusu, ayakkabı gibi kokan yerlere dökün. Hem kokuları yok edecek hem de temizleyecek.





* Karbonatı suyla karıştırın. Sonra bu karışımı saçınıza sürün. Birkaç dakika bekletin. Sonra durulayın. Hem saçınızı temizleyecek hem de hacim verecek.

Tuz

Tuz, hem doğal hem de ucuz bir temizlik malzemesi. Tuz ile yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin:

* Tuzu suyla karıştırın. Sonra bu karışımı kırmızı şarap, kan, mürekkep gibi lekelerin üzerine dökün. Hem lekeleri çözecek hem de renkleri koruyacak.





* Tuzu limon suyuyla karıştırın. Sonra bu karışımı bakır, pirinç, gümüş gibi metal eşyaların üzerine sürün. Hem parlatacak hem de koruyacak.

* Tuzu suyla karıştırın. Sonra bu karışımı çiçeklerinize verin. Hem çiçeklerinizin daha uzun süre canlı kalmasını sağlayacak hem de böcekleri uzak tutacak.

