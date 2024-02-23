Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Bütün ilaçları çöpe atın, 1000 yıllık İbn-i Sina reçetesiyle vücudunuzu onarın! Bu 3 bitki hastalık yüzü gördürmüyor

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina, El-Kanun fi’t-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor. Bu bitkiler, pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor ve sağlıklı yaşam için büyük katkılar sunuyor. Peki hangi bitkiler vücudu baştan sona yeniliyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 23:55
Bütün ilaçları çöpe atın, 1000 yıllık İbn-i Sina reçetesiyle vücudunuzu onarın! Bu 3 bitki hastalık yüzü gördürmüyor

İbn-i Sina, tıp alanındaki bilgisi ve etkileyici eserleriyle Tıbbın Babası olarak anılan Orta Çağ İslam düşünürü ve hekimi olarak bilinir. Asırlar öncesinde yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde dahi ilgi çekmeye devam ediyor. İbn-i Sina’nın önerilerinden biri, vücudu temizleyen bitkileri içeriyor. Bu bitkiler, vücuttaki toksinleri atarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. İşte İbn-i Sina’nın yüzyıllar öncesinden tavsiye ettiği bitkiler…

VÜCUDU TEMİZLEYEN BİTKİLER NELERDİR?

Sedef Otu

• Sedef otu, ciltteki sedef hastalığının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir ve cildi rahatlatabilir.

SEDEF OTU

• Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan sedef otu, eklem iltihaplarını azaltabilir ve romatizmal ağrıları hafifletebilir.

• Sedef otu, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

• Bağışıklık sistemini güçlendiren sedef otu, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir.

• Sedef otunun sakinleştirici etkisi stresi azaltabilir, ruh halini dengeleyebilir ve uykuya yardımcı olabilir.

• Sedef otu, antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri koruyabilir, yaşlanmayı geciktirebilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

• Sedef otu, kan dolaşımını iyileştirebilir, kalp sağlığını destekleyebilir ve tansiyonu düzenleyebilir.

sedef otu

• Sedef otu, kadınların adet dönemlerini düzenleyebilir, adet ağrılarını hafifletebilir ve hormonal dengeyi destekleyebilir.

• Sedef otu, solunum yollarını temizleyebilir, öksürüğü kesebilir ve boğaz enfeksiyonlarını iyileştirebilir.

• Sedef otu, vücuttaki toksinleri atabilir, detoks etkisi yaratabilir ve genel olarak sağlığı destekleyebilir.

Akasma

Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir.  Bu nedenle, kullanmadan önce doktora danışmak gerekir. Faydaları ise şunlardır:

• Solucan düşürücü etkisi vardır.

akasma

• Akciğer ve boğaz enfeksiyonlarını temizler, öksürüğü keser.

• Kalp çarpıntısı ve endişeyi azaltır.

• Yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

• Adet söktürücü ve düzenleyicidir.

• Kabızlık ve bağırsak sorunlarını giderir.

• Cilt temizleyici ve böcek kovucudur.

• Göz yorgunluğunu giderir.

AKASMA

• Romatizma ve karın ağrılarına iyi gelir.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

Ispanak

• Sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar ve gazı giderir.

• Kanser, verem, gribe karşı vücut direncini artırır.

• Kemikleri güçlendirir, kalsiyum ve D vitamini sağlar.

• Göz sağlığını korur, katarakt riskini azaltır.

ıspanak

• Kalp ve damar sağlığını destekler, kan basıncını düzenler.

• Stresi azaltır, antioksidan etkisi vardır.

• Saç sağlığını iyileştirir, sebum üretimini artırır.

İLGİLİ HABERLER

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı

KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dişlerdeki sarı ve kahverengi lekeleri çıkarmanın kolay yolu! Dişçide acı çekmenize gerek kalmayacak
2
Biontech ve Sinovac aşısı yaptıranlara kötü haber! Aylar sonra korkunç gerçeği açıkladılar
3
Saç boyamayı unutturan mucize karışım! Beyaz saçları 1 gecede kendi rengine çeviriyor
4
Akciğerlerde yeni tehlike! Elektronik sigara dehşet saçıyor! Uzmanlar bas bas bağırıyor: Hastalığın adı EVALI
5
Bir bardak içen göbek yağlarından kurtuluyor: İğne ipliğe çeviren formül
6
Şak diye zayıflamanın sırrı o meyvede çıktı! 1 ay sonra görenler sizi tanıyamayacak
7
Bütün ilaçları çöpe atın, 1000 yıllık İbn-i Sina reçetesiyle vücudunuzu onarın! Bu 3 bitki hastalık yüzü gördürmüyor

18-45 yaş arası personel alımı duyuruldu! Belediye en az 20 bin TL maaş vaat ediyor!

KPSS şartı olmadan okullara personel alımı yapılıyor! Eğitim şartı da kaldırıldı

O illerde arsa sahibi olmak sadece 14.800 TL'ye bakıyor! Milli Emlak'tan çıldırtan arsa satışı

Ev sahiplerine acil uyarı! Kira geliri bu miktarın altında olanlara az önce duyuruldu

Tek maaşla geçinen emekliye 10.000 destek+ her gün 1 ekmek

Emekli maaşı yetmeyen emekliye ek destek! Su faturalarını belediyeler ödeyecek

Google'da sakın bu kelimeleri aratmayın! Başınıza gelecekelere siz bile inanamayacaksınız

Akbank kira parasının yarısını ödeyerek ev sahibi olma imkanını açıkladı! İşte o meşhur kampanya

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''KOVA'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''KOVA'' burcu yorumu

O tarihler arasında uçak bileti alan yaşadı! Kısa süreliğine 499 TL'ye satılacak

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''OĞLAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''OĞLAK'' burcu yorumu

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YAY'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YAY'' burcu yorumu