Bütün ilaçları çöpe atın, 1000 yıllık İbn-i Sina reçetesiyle vücudunuzu onarın! Bu 3 bitki hastalık yüzü gördürmüyor

İbn-i Sina, tıp alanındaki bilgisi ve etkileyici eserleriyle Tıbbın Babası olarak anılan Orta Çağ İslam düşünürü ve hekimi olarak bilinir. Asırlar öncesinde yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde dahi ilgi çekmeye devam ediyor. İbn-i Sina’nın önerilerinden biri, vücudu temizleyen bitkileri içeriyor. Bu bitkiler, vücuttaki toksinleri atarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve pek çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. İşte İbn-i Sina’nın yüzyıllar öncesinden tavsiye ettiği bitkiler…

VÜCUDU TEMİZLEYEN BİTKİLER NELERDİR?

Sedef Otu

• Sedef otu, ciltteki sedef hastalığının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir ve cildi rahatlatabilir.





• Anti-inflamatuar özelliklere sahip olan sedef otu, eklem iltihaplarını azaltabilir ve romatizmal ağrıları hafifletebilir.



• Sedef otu, sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir ve sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilir.

• Bağışıklık sistemini güçlendiren sedef otu, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir.



• Sedef otunun sakinleştirici etkisi stresi azaltabilir, ruh halini dengeleyebilir ve uykuya yardımcı olabilir.

• Sedef otu, antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri koruyabilir, yaşlanmayı geciktirebilir ve cilt sağlığını destekleyebilir.

• Sedef otu, kan dolaşımını iyileştirebilir, kalp sağlığını destekleyebilir ve tansiyonu düzenleyebilir.





• Sedef otu, kadınların adet dönemlerini düzenleyebilir, adet ağrılarını hafifletebilir ve hormonal dengeyi destekleyebilir.

• Sedef otu, solunum yollarını temizleyebilir, öksürüğü kesebilir ve boğaz enfeksiyonlarını iyileştirebilir.

• Sedef otu, vücuttaki toksinleri atabilir, detoks etkisi yaratabilir ve genel olarak sağlığı destekleyebilir.

Akasma



Bu bitki, bedendeki iltihaplanmaların önüne geçiyor. Akasma bitkisi oldukça tesirli bir bitkidir. Bu nedenle, kullanmadan önce doktora danışmak gerekir. Faydaları ise şunlardır:

• Solucan düşürücü etkisi vardır.





• Akciğer ve boğaz enfeksiyonlarını temizler, öksürüğü keser.

• Kalp çarpıntısı ve endişeyi azaltır.

• Yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

• Adet söktürücü ve düzenleyicidir.

• Kabızlık ve bağırsak sorunlarını giderir.



• Cilt temizleyici ve böcek kovucudur.

• Göz yorgunluğunu giderir.





• Romatizma ve karın ağrılarına iyi gelir.

• Yüksek tansiyonu düşürür.

Ispanak



• Sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar ve gazı giderir.

• Kanser, verem, gribe karşı vücut direncini artırır.

• Kemikleri güçlendirir, kalsiyum ve D vitamini sağlar.

• Göz sağlığını korur, katarakt riskini azaltır.





• Kalp ve damar sağlığını destekler, kan basıncını düzenler.

• Stresi azaltır, antioksidan etkisi vardır.

• Saç sağlığını iyileştirir, sebum üretimini artırır.