Cayır cayır yağ yakıyor! Bu çayı içende göbekten basenden eser kalmayacak

Beslenme uzmanlarının önerdiği bu yağ yakıcı çay, 7 gün boyunca, akşam yemeğinden sonra 2 saat içinde düzenli olarak tüketildiğinde sağlığa sayısız fayda sağlıyor.

"Yağ yakıcı çayı tarifi"

Kilo vermek istiyor ancak bunda zorlanıyorsanız kilo vermek için yağ yakıcı çayları kullanabilirsiniz. 1 bardak yeşil çayı demleyin Ardından içerisine 1 çubuk tarçın ekleyin. Daha sonra 1 yemek kaşığı chia tohumunu ekleyin. Karışımı akşamları ara öğün olarak tüketin.

Yağ Yakıcı Çayın Faydaları"





Yağ yakımını destekler: İçerdiği özel bileşenler metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımına destek olur.

Kendinizi tok hissetmenizi sağlar: Çay aşırı yeme eğilimini azaltır çünkü çayın içindeki maddeler kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

Cildi güzelleştirir: Çay, cildinizin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

Bağırsakları harekete geçirir: Lif içeriği yüksektir ve sindirim sistemini düzenler. Bağırsak sağlığına olumlu etkisi vardır.

Omega kaynağı: Çay, vücudun esansiyel yağ asitlerini emmesine yardımcı olan omega yağ asitleri açısından zengindir.

Önemli not: Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenme, aktif yaşam tarzı ve bu özel çayın düzenli tüketimi ile mümkündür. Herhangi bir takviye veya çay almaya başlamadan önce profesyonel tavsiye almanın önemli olduğunu lütfen unutmayın.

Kilo vermek için aşağıdaki besinleri de tüketebilirsiniz;

Kilo verebilmek için düzenli ve dengeli yemek yemenin yanı sıra bu diyete ekleyebileceğiniz çeşitli yiyecekler de vardır. Bu besinler metabolizmanızı hızlandırır ve kilo vermenizi kolaylaştırır.

Bu besinlerden biri olan keten tohumu, kilo vermek isteyenler tarafından tüketilmektedir.

Keten Tohumunun Faydaları





Keten tohumunun içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleriyle birlikte if, protein ve vitaminler sindirimi desteklemekle kalmaz kalp sağlığına iyi gelir ve aynı zamanda enerji sağlar.

Bu tohum aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip olmakla birlikte cilt sağlığını da destekler.

Keten tohumu kan şekeri seviyesini dengeler, iltihabı azaltır ve hatta kilo kaybına yardımcı olur.

Çalışmalar ayrıca kadınlarda menopoz semptomlarının hafifletilmesinde olumlu etkisi olabileceğini göstermiştir.

"Kilo vermeye yardımcı olur"

Keten tohumu, özellikle mide ve bel bölgesinde yağ yakımını artırmaya yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerir.

Keten tohumunu doldurmak diyet listenize dahil etmeniz gereken temel besinlerden biridir. Keten tohumunun kilo alma riski yoktur. Keten tohumu bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayan ve kilo vermeyi kolaylaştıran lif açısından zengindir.