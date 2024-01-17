Cilt lekeleri ve yaralarına birebir geliyor! O yağ ile karıştırıp sürünce etkisi ikiye katlanacak

Cildinizdeki yaralardan kurtulmak istiyorsanız bu bitkiyi yağla karıştırıp uygulamanız yeterli olacaktır! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CİLDE İYİ GELEN BİTKİ KARIŞIMI

Kılıç otu sarı renkli çiçeklere sahip bir ot türü olarak bilinir. Koyu yeşil renkleri olan bu bitki sağlık açısından da epey faydalıdır. Özellikle yaraları iyileştirme özelliğiyle bilinen kılıç otu sarı kantaron olarak bilinir. Astım, mide ülseri, midede asit fazlası, akciğer rahatsızlığı, damar sertliği, sinir iltihaplarına iyi gelir. Araştırmalara göre halk arasında sağlık anlamında kullanılan kılıç otu sinir sistemini sakinleştiriyor ve idrar ve balgam atılmasına yardımcı oluyor. kılıç otu solunum sorunlarına da iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor.





Kaygı, stres, endişe, gerginlik gibi durumlara iyi gelen kılıç otu menopoz belirtilerine de iyi geliyor. Kılıç otu antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için cilt üstünde oluşan yaralara sürülebiliyor ve lekelere iyi geliyor. Kılıç otunu zeytinyağıyla karıştırarak cildinize uygularsanız nem ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Kılıç otunun taze olan kısımlarından 100 gramı 250 gram zeytinyağıyla karıştırıp bir şişede beklettikten sonra güneş alan bir yerde 4-6 hafta aralığında süzebilirsiniz. Daha sonra masaj yaparak cilt üstündeki yaralara sürebilirsiniz ancak tahriş olmaması için bu karışımı uyguladıktan sonra güneş ışığından kaçınmanız önerilir.