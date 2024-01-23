Çocuğunuzun ayak sağlığı için dikkat: Yanlış ayakkabı seçimi ciddi sorunlara yol açabilir!

Çocukların ayakkabı seçiminde topuk desteği, ayakkabı genişliği, ayakkabı sayısı ve ayakkabı rotasyonu gibi kriterlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzmanlar yanlış ayakkabı seçiminin topuk ağrısı, tırnak batması, basma bozukluğu ve enfeksiyon gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Peki ayakkabı seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte o detaylar haber içeriğimizde...

ÇOCUKLARDA AYAKKABI SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?



Ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle çocuklarda ayakkabı seçiminde, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken detaylar bulunmakta. İşte ayakkabı seçiminde püf noktalar:

Çocuğunuzun Ayakkabısında Topuk Desteği Olmasına Özen Gösterin

Çocuğunuzun giydiği ayakkabının yerle tam temas etmemesi gerektiğini, topuk desteğinin şart olduğunu söyleyen uzmanlar, klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerektiğinden ve bu yükseklik içinde olmasının öneminden bahsediyorlar. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ise ideal olarak görülüyor. İç destek, çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli görülüyor. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olması gerektiği öngörülüyor.





Topuk desteği olmayan ayakkabıların, çocuklarda büyüme kıkırdaklarında ağrılara neden oluyor.

Çocuğunuzun Ayakkabısının Önünde Bir Parmak Boşluk Bırakın

Çocuğun ayakkabısının önünde yaklaşık bir parmak boşluğun olmasına muhakkak dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, çocuğun her iki ayağı aynı eşitlikte olmayabilir uyarısında bulundu. Uzmanlar, ayakkabıların tek tek denenip hangi basma noktasında sıkıntı olup olmadığı görülmesi gerektiğini vurguluyorlar.





Ayakkabının önünde boşluk bırakılmamasının, çocuklarda tırnak şekil bozuklukları ve tırnak batması ya da enfeksiyonlara neden olabileceğini belirten uzmanlar, bunun çocuğun ayağında ağrı, şişlik, kızarıklık ve iltihaplanmaya yol açacağından endişe ediyorlar. Bu durumda çocuğun tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Çocuğunuzun Ayakkabı Sayısına ve Rotasyonuna Dikkat Edin

Çocuğunuzun ayakkabı sayısına ve rotasyonuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru bulunmuyor. Üst üste ayakkabı giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder.

Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açıyor. Ayakkabının 2 günlük bir rotasyonla dönmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar ayakkabı sayısına göre gün aşırı da olabildiğini, bir gün birini diğer günü öbürünü giymek gerektiğini, yine eğer mümkünse bir spor ayakkabı olmasının önemli olduğunu belirtiyorlar. Çocuklar sabahtan öğlene kadar ya da akşama kadar aynı ayakkabıyla olduğu için çocuk eve geldiğinde muhakkak ayakkabıyı çıkartıp dışarı çıkmak gerekiyor. Çocuğun ayağının havalandırılmasının önemini de vurgulayan uzmanlar, ayakkabının da havalandırmak üzere dışarda tutulması çok gerektiğini belirtiyor.

