Çukurova Üniversitesi'nde Kemoterapinin Doğurganlık Üzerindeki Etkileri Araştırılıyor

Çukurova Üniversitesi'nde Kemoterapi ve Doğurganlık Üzerine Çalışmalar
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla önemli bir çalışma yürütüyor.
Çalışma Hakkında Bilgiler
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öncülüğünde oluşturulan ekip, kemoterapi ilaçlarının doğurganlığı azaltıcı etkisini önlemeye yönelik çalışmalara yaklaşık bir yıl önce başladı. Ekipte yer alan akademisyenler arasında Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör, Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı bulunuyor. Bu isimler, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında projede gelinen süreci paylaştı.
Doç. Dr. Güngör, kemoterapinin hem erkek hem kadınların üreme fonksiyonlarını bozarak doğurganlıklarını azalttığını belirterek, "Biz de bireylerin doğurganlığının azalmasını, menopoza girmelerini engelleyebilir miyiz?" sorusunu hedef alarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.
Deneysel Çalışmalar ve Sonuçları
Deneysel hayvan çalışmaları ile yürütülen araştırmanın sonuçlarına ulaşmaya başladıklarını dile getiren Güngör, "Çalışmada kemoterapi alan sıçanlar ile kemoterapi ve ilaç uyguladığımız sıçanları karşılaştırdık" Çalışmanın planlandığı 18 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Güngör, projenin sonuçlarının tamamlandıktan sonra yayımlanacağını da sözlerine ekledi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor. Ekipte görevli akademisyenler Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör (sol 2), Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli (sağ 2) ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı (sağda), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmada gelinen süreci anlattı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor. Ekipte görevli akademisyenler Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör (sol 2), Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli (sağ 2) ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı (sağda), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmada gelinen süreci anlattı.
Çalışmanın planlandığı 18 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Güngör, projenin sonuçlarının tamamlandıktan sonra yayımlanacağını da sözlerine ekledi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor. Ekipte görevli akademisyenler Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör (sol 2), Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli (sağ 2) ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı (sağda), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmada gelinen süreci anlattı.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor. Ekipte görevli akademisyenler Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör (sol 2), Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli (sağ 2) ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı (sağda), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmada gelinen süreci anlattı.