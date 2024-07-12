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Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek

Diş ağrısından doğal yöntemlerle kurtulabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 06:56
Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek

Bu tarif diş ağrısını anında kesiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİŞ AĞRISINI GEÇİREN TARİF

Diş ağrısı günlük hayatı epey etkileyen ağrılardan biridir. Eğer doğal yöntemlerle bu ağrıdan kurtulmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Bu tarifi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 3 diş sarımsak, bir yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı tuz. İlk olarak sarımsaklar iyi şekilde dövülerek sirkeye eklenir. 

diş ağrısını geçiren yöntem

Daha sonra üstüne bal ve tuz eklenir. Malzemeler iyice karıştırılır. Karışım diş ağrısı olan yere bir çay kaşığı kadar sürülür. Bu yöntemle birlikte diş ağrısını hafifletebilirsiniz. Ama eğer çok şiddetli bir diş ağrınız varsa bir hekime gitmeniz gerekmektedir. 

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